De Peiling: ik heb geen vertrouwen meer in premier Rutte

Welke sms-berichten Rutte heeft weggegooid zullen we nooit weten, want de gewiste berichten zijn niet meer terug te halen. Dat schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Daarin schrijft hij ook dat het niet klopt dat zijn oude telefoon slechts twintig sms'jes kon opslaan.

De premier zegt dat hij de afgelopen jaren alleen sms'jes heeft gewist die onbelangrijk waren, zoals verzoeken om iemand terug te bellen. "De richtlijn op het ministerie is: alles wat inhoudelijk is moet bewaard worden. Ik heb naar mijn mening conform de afspraken gehandeld", zegt hij in reactie op een artikel in de Volkskrant. Hij heeft naar eigen zeggen 'nooit bewust' belangrijke zaken achtergehouden.

Debat over sms'jes

Vanuit de Kamer is verontwaardigd gereageerd op de werkwijze van de premier. Op initiatief van GroenLinks-leider Klaver is er vanochtend een debat gestart over de 'sms-rel'. Ook andere oppositieleden zijn niet overtuigd van de goede bedoelingen die Rutte zei te hebben.

