Drenkelingenmedaille voor Jaime 'meer dan terecht': "Zonder hem was ik er niet meer"

Jaime van Dijk ontving vorige week een drenkelingenmedaille voor zijn heldendaad eind oktober vorig jaar. In de nacht van 28 op 29 oktober sprong hij het water in om het 33-jarige slachtoffer van een autocrash te redden.

De vrouw was destijds onderweg naar huis toen zij betrokken raakte bij een ongeluk. De andere auto belandde bij een woning ondersteboven op zijn dak. Zij raakte eerst een boom en kwam vervolgens in het water van de Hoofdvaart terecht.

Het slachtoffer van de autocrash laat in een gesprek met NH Nieuws weten de onderscheiding van Jaime meer dan terecht te vinden. Ze vertelt: "Zonder hem had ik dit gesprek mogelijk niet kunnen voeren."

De oorzaak van het ongeluk is nog altijd niet bekend. Wel bleek uit een ademanalyse dat de andere bestuurder onder invloed was van alcohol.

Jaime twijfelde geen moment en dook het water in: "Ik heb het raam van de auto eruit gehaald, meteen gekeken of er meerdere personen in de auto zaten, kinderen bijvoorbeeld. Dat was niet het geval gelukkig en toen heb ik haar gewoon de hele tijd aan de praat gehouden", vertelt hij.