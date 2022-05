Zij overleefden het ongeluk in Oudkarspel, hun vriend Jesse (20) niet

De twintigers Amber, Rianne, Brian en Jens stonden vandaag voor het eerst oog in oog met de man die in december vorig jaar hun leven voorgoed veranderde. De 28-jarige Danny V. stapte toen met drank op in de auto en reed de groep van achter aan . Hun vriend Jesse Smit (20) overleefde dit niet. "Toen ik hem net zag, raakte ik in paniek. Hij heeft ons allemaal aangereden."

In de rechtbank van Alkmaar is de spanning voelbaar: vrienden, familie, betrokkenen en nabestaanden, maar ook de verdachte en zijn familie zijn aanwezig. De balans wordt opgemaakt over het onderzoek naar dat fatale ongeluk aan de Voorburggracht in Oudkarspel.

Het is twaalf december en Max Verstappen is zojuist wereldkampioen geworden. In café De Heerlijkheid zijn tientallen jongeren uitgelaten. Ook de vrienden Amber, Rianne, Brian, Jens en Jesse. "Het is onze favoriete kroeg", aldus Brian (21). "Op de terugweg zouden we wat lekkers halen en bij iemand AZ-Ajax kijken. En toen, het ging in een flits."

'Wakker op de stoep'

Het fietsende groepje van vijf wordt van achteren aangereden door een donker busje. "Ik kan me herinneren dat ik wakker werd en op de stoep lag met heel veel mensen om me heen. Ik had eigenlijk geen idee wat er was gebeurd", vertelt Amber (21).

Ze heeft een open botbreuk, hechtingen, een hersenschudding en heel veel blauwe plekken. "Ik heb nog erg lang last gehad van mijn voet, maar lichamelijk gaat het steeds beter. Mentaal gaat het niet goed. Er is zoveel verdriet, onbegrip, boosheid. Om het ongeluk, om het overlijden van onze vriend. Hoe heeft iemand zo kunnen zijn?"