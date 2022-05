Invoering forensenbelasting moet ook krappe gemeentekas Laren spekken

Laren wil met het invoeren van de forensenbelasting twee vliegen in één klap slaan. Niet alleen is dit een goed middel om de relatief hoge leegstand van het aantal woningen naar beneden te krijgen, maar het levert meteen extra euro's op voor de krappe gemeentekas.

Uit een voorzichtige berekening kan het Laren in het minst gunstige geval 75.000 euro op jaarbasis opleveren (150 woningen keer 500 euro). In het beste scenario kan de gemeente ieder jaar 625.000 euro bijschrijven (250 woningen keer 2.500 euro).

Uit berekeningen blijkt dat dit Laren tonnen kan opleveren. In Nederland heffen 170 van de 344 gemeenten deze belasting al. Wel is het zo dat elke plaats een ander tarief hanteert. De gemeenteraad stelt dat tarief vast.

Zelf ziet het college de voordelen er wel van in om deze belasting te heffen op mensen die niet permanent wonen in de Gooise gemeente en dus niet zijn ingeschreven maar wel (deels) gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen. Het gaat bijvoorbeeld om mensen die in Laren een vakantiehuis hebben of een tweede woning. Zij betalen nu bijvoorbeeld (nog) geen afvalstoffen- en rioolheffing.

Nee, de forensenbelasting is zeker nog niet definitief. Het college van burgemeester en wethouders heeft onderzoek laten doen naar deze belastingvorm. Dat biedt Laren de mogelijkheid om mensen met een tweede woning te kunnen gaan belasten. B&W leggen nu de vraag voor aan de Larense politiek of invoering daadwerkelijk een goed idee is.

"Een extra last voor leegstaande woningen kan de eigenaren stimuleren de woning in gebruik te laten nemen"

Naast een flink financieel voordeel kan de forensenbelasting eveneens zorgen voor minder leegstand van woningen. "Een extra last voor leegstaande woningen kan de eigenaren

stimuleren de woning in gebruik te laten nemen", geeft het college mee als overweging.

Aanleiding voor de verkenning van het college is de relatief hoge leegstand van de woningvoorraad. Uit de leegstandsmonitor van het CBS van eind vorig jaar blijkt dat Laren 303 huizen telt die 'leegstaan'. Hiervan zijn er 166 al meer dan een jaar niet bewoond. Naar schatting is de doelgroep voor forensenbelasting tussen de 150 en 250.

Leegstandsoorzaak

Nader onderzoek moet uitwijzen wat de reden is van deze leegstand. Dat is nu lastig in te schatten. Dat kan dus een tweede woning zijn. Voor invoering van de nieuwe belasting moet de oorzaak duidelijk zijn. Het aankondigen van de forensenbelasting kan betekenen dat eigenaren snel voor ander gebruik kiezen, waardoor de grond voor deze heffing wegvalt.

Tot slot moet de Larense politiek ook rekening houden dat de belastingtaken van de gemeente per 1 januari 2023 naar Huizen gaan. Daarom is het nu niet het moment om de organisatie nog met de voorbereiding van een nieuwe belastingvorm op te zadelen. Gezien de nieuwe samenwerking is een gesprek met Huizen en Blaricum nodig. Wellicht willen ook zij de forensenbelasting gaan toepassen in de nabije toekomst. Door dit alles is invoering in Laren pas mogelijk per 1 januari 2024.