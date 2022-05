Gooise gemeenten kunnen van het Russische gas af en zoeken nieuwe leverancier

De gemeenten in 't Gooi gaan eerder dan gedacht van het Russische gas af. Op dit moment werken zij aan het ontbinden van de contracten met Gazprom en is de zoektocht naar een nieuwe energielverancier begonnen. Deze klus moet voor 10 oktober geklaard zijn.

De wens om te stoppen met het gas dat het Russische Gazprom levert, bestaat al sinds eind februari toen Rusland Oekraïne binnenviel. Meteen van het Russische gas af bleek niet mogelijk. Juridsich gezien zitten daar nogal wat haken en ogen aan.

Kortlopend

De regiogemeenten hebben in 2021 nieuwe en kortlopende contracten afgesloten met de energieleverancier uit Rusland. Vorig jaar kwam het bedrijf namelijk nog als beste uit de bus bij een Europese aanbesteding. Dat resulteerde in contracten voor voor 2022 en 2023 en een mogelijke verlenging voor 2024 en 2025.

Inmiddels is het volgens de Gooise gemeenten makkelijker om de contracten met Gazprom te ontbinden. Dat heeft alles te maken met het vijfde Europese sanctiepakket tegen Rusland van begin vorige maand. Hierin staat dat lopende contracten met Russische partijen, die zijn afgesloten vóór 9 april 2022, uiterlijk voor 10 oktober beëindigd moeten zijn.

Ministerie

Vorige maand bevestigde het ministerie van Economische Zaken en Klimaat dat op basis van het sanctiepakket de gemeenten - het gaat in totaal om 120 Nederlandse gemeenten die een contract hebben met Gazprom - onder de afspraken met de Russische energieleverancier uit kunnen komen.

Wat ook belangrijk is, is dat het ministerie eventuele boetes, schadeclaims en/of schadevergoedingen, die mogelijk volgen als de conracten worden ontbonden, zal compenseren. Het is wel aan de gemeenten zelf om te bepalen met wie zij hierna in zee gaan. Prijsverschillen als gevolg van de nieuwe aanbesteding worden niet gecompenseerd.