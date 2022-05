Gevoel van onveiligheid groeit: IJmuiden en Velsen-Noord geteisterd door drugsdeals

De overlast en problemen die drugsdeals met zich meebrengen worden steeds groter in IJmuiden en in Velsen-Noord. Veel bewoners zien het op steenworp afstand gebeuren en merken tegelijkertijd dat er te weinig wordt gedaan om de handel in harddrugs in de woonwijken tegen te gaan. Alex van de Molen van het wijkplatform vertelt over de problemen.

Alex loopt door IJmuiden en vertelt wat hij en andere bewoners zien gebeuren op steenworp afstand van een basisschool. "Daar gebeurt het, he. In de Zee en Duinwijk. Er wordt gedeald, de drugs worden verkocht. Er komen dure auto's aanrijden en het wordt overhandigd aan jongens op scooters. Dan is de deal gemaakt."

Het is bijna onwerkelijk dat er in de avonduren gedeald wordt op een parkeerterrein waar 's ochtends kinderen naar school worden gebracht, erkent Alex. "Ik vind het geen goede zaak dat het hier gebeurt, wetend dat er ook een school in de buurt is. Dat moet je niet willen. Wat mij betreft wordt het door de politie hard aangepakt."

De omwonenden van deze en andere 'hotspots' waar gedeald wordt hebben allemaal last van wat er gebeurt. "Zij maken zich grote zorgen daarover. Met name ook als het gaat om de jeugd natuurlijk. Als die in aanraking komt met drugscriminelen komen ze vaak in een fuik en daar komen ze moeilijk uit."

De gemeente Velsen laat in een reactie aan NH Nieuws weten: "Drugsoverlast in wijken is een probleem dat we uiteraard effectief willen tegengaan. Aanpak van dit probleem is een van de speerpunten van burgemeester Dales. We zijn al intensief bezig met de aanpak van drugsoverlast in Zee- en Duinwijk en daar doen we nog een schep bovenop, ook in andere wijken."

"We willen dat mensen fijn en veilig kunnen wonen, zonder deze overlast. Helaas is het geen eenvoudig probleem, het is complex en bestaat uit meer componenten. Het betreft problemen door gebruik en verslaving, door drugshandel en andere vormen van criminaliteit. Dat geeft overlast in de woonomgeving en openbare ruimte. Eén vorm van aanpak is niet voldoende om dit succesvol tegen te gaan en wijken weerbaar te maken, daarom gaan we voor een integrale aanpak.

Hierin zijn belangrijk:

-Preventie: met voorlichtingen op scholen, games, ondersteuning vanuit de Brijder.

-Repressie: door handhaving en strafrechtelijke inzet vanuit politie, handhavers en het Openbaar Ministerie (OM).

-Ondermijning: de samenleving sterker maken tegen de inmenging van criminaliteit.

-Zorg: tegengaan en verminderen van gebruik en verslaving.

-Jonge aanwas: ervoor zorgen dat we jongeren weerhouden om de criminaliteit in te stappen. Onze jeugdboa’s spelen hier een belangrijke rol in. Zij zijn de ogen en oren, hebben goede contacten met zowel de jongeren als het professionele netwerk.

-Samenwerking in wijken: we maken gebruik van de ervaring van inwoners rondom drugsoverlast. Dit bespreken we met een coalitie van organisaties en inwoners, samen maken we wijken weerbaarder tegen de drugsoverlast.

De gemeente doet dit niet alleen, het is een team-effort. Van gemeente inclusief handhavers en jeugdboa’s, politie, Openbaar Ministerie, GGZ instellingen, woningcorporaties, scholen, jongerenwerk, ouders en inwoners van wijken waar drugsoverlast heerst. Op 20 april bespraken we dit onderwerp tijdens een bewonersavond in Zee- en Duinwijk. De leerpunten en de ervaring die we opdoen uit de samenwerking in deze wijk, nemen we mee in het vervolg. En ook naar Velsen-Noord waar op dit moment nog geen project loopt."