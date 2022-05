Droom spat uiteen voor Jesper de Jong na verlies in kwalificatie Roland Garros

De Jong, de nummer 137 van de wereld, won gisteren zijn partij eenvoudig van Vit Kopriva (6-2, 6-3). Ook tegen de Duitser begon De Jong goed aan zijn partij door de eerste set van 4-6 te winnen. De tweede set moest hij aan Masur laten, waarna De Jong na een intense laatste set de zege aan zich voorbij zag gaan: 7-6. Om door te dringen tot het hoofdtoernooi had De Jong, die nog nooit op een Grand Slam speelde, ook de derde voorronde nog moeten winnen.

Griekspoor

Tallon Griekspoor is al geplaatst voor het graveltoernooi in Parijs. De Nieuw-Venneper won vandaag in Genève zijn partij in de achtste finales en staat daardoor in de kwartfinale van het ATP-toernooi. De mondiale nummer 64 deed dat ten koste van de Zwitserse qualifier Johan Nikles: 6-3, 7-5.