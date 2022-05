Rechstback Deron Payne verruilt Koninklijke HFC voor FC Volendam

De Hoofddorper voetbalde tussen 2013 en 2017 in de jeugdopleding van AZ. Dat FC Volendam hem nu in Haarlem oppikt bij HFC komt, omdat hij daar volgens technisch directeur Jasper van Leeuwen van FC Volendam dit seizoen is doorgebroken.

"Het is een jongen die er voor ons écht uitsprong in de tweede divisie, vooral als je praat over potentie", aldus Van Leeuwen op de website van FC Volendam. "Wij zien in Deron een moderne vleugelverdediger: hij is een atleet die de hele vleugel kan bestrijken, zijn mannetje staat in duels en daarnaast nog goed kan voetballen met een bepaalde rust aan de bal. Dat profiel is interessant en ook belangrijk in onze speelwijze."

Payne zal in eerste instantie aansluiten bij de selectie van Jong FC Volendam dat eveneens in de tweede divisie speelt. Bij HFC speelde hij dit seizoen tot dusverre achttien wedstrijden, waarvan tien keer in de basis.