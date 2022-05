Een eeuw schooltuintjes in de stad: "Nu belangrijker dan toen"

Schooltuinen waren oorspronkelijk bedoeld om de armere gezinnen in de stad van voedsel te voorzien, maar vandaag de dag worden ze ingezet voor onderwijs over de natuur. Tuinen met een rijke geschiedenis, want ze bestaan al ruim 100 jaar. Ter gelegenheid van het jubileum is er in de kas van Vink Schooltuin in park Frankendael een expositie over schooltuinen te zien.

In de schooltuin in de Watergraafsmeer wordt meer gedaan dan planten, zaaien en oogsten. Het doel van de binnen- en buitenlessen is om basisschool scholieren kennis en respect voor natuur en milieu bij te brengen. Per jaar tuinieren bijna 7000 basisschoolleerlingen uit groep 6/7 op een van de dertien schooltuinen in Amsterdam.

Jan Bregman werkte 35 jaar in de schooltuin en woonde zelfs in een huisje dat in het park staat. Vandaag komt hij weer even kijken naar de expositie over het jubileum. "Ik denk dat het belangrijker is dan 100 jaar geleden. Toen hadden de kinderen in hun omgeving veel meer ruimte en groen, dat is nu een stuk minder. Dus zo'n plek is gewoon ontzettend belangrijk voor ze.

Het enthousiasme over de schooltuinen heerst ook onder de leerlingen. "Woensdag is mijn favoriete dag van de week, want dan gaan we weer tuinieren", zegt een van hen. Dat geldt ook voor leerling Billie, die gek is op de natuur en in de schooltuin lekker bezig kan zijn, want "thuis heb ik geen tuin."

Schooltuinrollade

Naast onkruid wieden en leren over de geschiedenis en herkomst van planten wordt er natuurlijk ook geproefd in de schooltuinen. Een van de lokale speciliateiten is de 'schooltuinrollade'. Het recept is simpel: pak een blaadje sla, vul 'm met verschillende planten uit je eigen moestuin, rol het blaadje op en stop 'm in je mond. Of het ook lekker is? "Nee, maar wel leuk."