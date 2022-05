Eindelijk! Het regent pijpenstelen: en voor velen van ons is dat maar goed ook

Een flink aantal regenbuien trekt vandaag over onze provincie. Voor de mensen die net hun bikini en zwembroek tevoorschijn hebben gehaald, is dat misschien balen. Voor anderen is in deze tijden van droogte elke druppel regen van levensbelang. Ook voor akkerbouwer Bram Francis uit de Beemster. Net als veel andere Noord-Hollandse boeren is hij maar al te blij met de donkere wolken van vandaag.

NH Nieuws / Jim Brink

Boer Bram stond vanochtend opgelucht tussen zijn pootaardappelen. Die mogen niet besproeid worden met oppervlaktewater, dus is hij zeer afhankelijk van de regen. "Iedere bui helpt mijn oogst", zegt hij opgelucht. Toch zijn na een lange periode van droogte de gevallen regendruppels van deze ochtend nog niet zijn redding. "Dit is nog veel te weinig." De boer blijft ondanks de droogte hoopvol. "Als het de komende weken nog droog blijft, dan wordt het een moeilijke situatie en zie ik mijn oogst flink verkleinen. Maar wanneer blijft het nou zo lang droog. Het gaat echt nog wel meer regenen", zegt hij tegen NH Nieuws. Weerman Jan Visser voorspelde eerder 10 tot 20 millimeter regenval de komende dagen. Voor teler Bram is het te hopen dat die voorspelling uitkomt.

Maar niet alleen voor boeren is regenval gunstig. Zo legde Niko Wanders, docent hydrologie en droogte-expert, eerder aan NH Nieuws uit dat regenval heel belangrijk is om fijnstof uit de lucht te kunnen halen. "Bij periodes van droogte gebeurt dat niet en blijft het fijnstof in de lucht zweven." Hierdoor neemt de luchtkwaliteit af, wat negatieve consequenties kan hebben voor mensen met longproblemen. Inklinking Binnen steden en dorpen kan droogte leiden tot inklinking. ""Als veengrond droogvalt dan gaat het oxideren, verrot het eigenlijk en dan zakt het naar beneden. Dat is inklinking." Met onder meer de nodige gevolgen voor gebouwen en wegen.

Quote "Mijn aardappelen willen nakomelingen, deze bui is daarvoor een mooi begin" Boer Bram Francis

Ook kan langdurige droogte zorgen voor stroomuitval, omdat ondergrondse elektriciteitskabels namelijk worden gekoeld met grondwater. Wanneer het grondwaterpeil zakt door droogte, dan worden de kabels niet meer goed gekoeld. Extreme regenbuien Dat er regenwater gaat vallen, klinkt dus positief. Toch wijst Milieu Centraal ook op de negatieve effecten. Volgens hen zullen buien door klimaatverandering namelijk steeds extremer zijn. Voor 2050 voorspellen zij dat extreme regenbuien zo'n vijf keer vaker voorkomen dan nu. Echter, de rioolsystemen zijn daar niet op ingesteld. En als er meer regen valt dan het riool aankan, dan krijgen we te maken met overstromingen. Denk aan de situatie in het Gooise Laren waar de straten vollopen als het flink regent. Maar daar heeft akkerbouwer Bram nu even geen boodschap aan. Voor hem zijn de druppels regen die nu vallen in ieder geval goed nieuws. "Mijn aardappelen willen nakomelingen. Deze bui is daarvoor een mooi begin."

