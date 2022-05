HVO-Querido in shock na dodelijke mishandeling geliefde begeleider: "Afschuwelijk nieuws"

De dood van een 65-jarige begeleider van HVO-Querido is bij de zorgorganisatie als een bom ingeslagen. De man werd vorige week zwaargewond aangetroffen op straat in West en overleed zondag in het ziekenhuis. Een cliënt is verdachte in de zaak en zit vast. "Hij was een geliefde medewerker", zegt Jessica Wesselius van de Raad van Bestuur over het slachtoffer.

Wesselius: "Het is echt afschuwelijk nieuws. Mensen zijn enorm aangeslagen. Natuurlijk het betrokken team, de medewerkers. Maar ook de cliënten, want het was een hele geliefde medewerker die we verloren zijn. Je merkt dat iedereen verdrietig is. We ontvangen ook heel veel steunbetuigingen. Het is mooi om te zien hoe iedereen dan bij elkaar komt staan om dit te dragen. De verslagenheid is groot."

Vragen

Bij HVO-Querido weten ze nog niet precies wat er is gebeurd. "Die vraag speelt natuurlijk overal, zeker ook bij ons. Helaas weten we heel weinig. We weten dat onze medewerker gewond gevonden is op straat. We weten dat een cliënt van ons in voorlopige hechtenis zit en dat onze medewerker helaas is overleden. Maar eigenlijk weten we verder niks. Dat is heel frustrerend, maar eigenlijk is dit wat we kunnen vertellen."