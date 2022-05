Luxe modehuis in Hilversumse garagebox: politie stuit op anderhalve ton aan nep-merkkleding

De garagebox werd gevonden toen een rijtje van acht garageboxen aan de Lijsterweg werden onderzocht omdat er iets niet pluis zou zijn. Voor zeven garageboxen kon de deur zonder problemen weer dicht, maar bij de achtste leek er wel een complete winkel open te gaan. Er werden rekken vol met jassen en truien gevonden, er stonden tafels met grote stapels broeken en een grote stellingkast vol schoenen.

Straatwaarde

De politie heeft alle kleding onderzocht en ontdekte al snel dat het om nep-merkkleding gaat. En niet eens een klein beetje: de politie schat de totale waarde van de kleding op een bedrag van ongeveer anderhalve ton.

Alle kleding is in beslag genomen en wordt verder onderzocht. Of er mensen zijn aangehouden is niet duidelijk.