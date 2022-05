Cameracontrole voor scootergebruikers levert bijna twintigduizend bekeuringen op

De gemeente startte op 8 november vorig jaar met de pilot camerahandhaving. Eind april waren er 9868 snorfietsers op het fietspad betrapt en 9272 bromfietsers. Met een boete van 95 euro per overtreding komt het totaalbedrag aan bekeuringen op ruim 1,8 miljoen euro uit.

Er zijn momenteel zeventien camera’s actief in de stad. Enkele staan op een vaste locatie, maar er zijn ook verplaatsbare camera’s. Er wordt er onderzocht of de helmplicht ook digitaal kan worden gehandhaafd.

Volgens de gemeente heeft de handhaving effect op het gedrag van de tweewielers. Op locaties waar de camera's staan is het aantal overtredingen na verloop van tijd gedaald. Het nalevingspercentage wisselt per locatie en ligt tussen de 74 en 92 procent. Afgelopen zomer was dat percentage lager: van 53 tot 82 procent.

De afgelopen jaren is het aantal ongevallen waarbij snor,- of bromfietsen betrokken zijn afgenomen. In 2017 waren er 154 ongelukken in de stad waarbij een snorfietsers betrokken was. Vorig jaar waren dat er nog 'maar' 25. Wel zegt de gemeente dat corona mogelijk hier ook effect op had, omdat mensen zich minder verplaatsten.

Eind dit jaar komt de gemeente met een uitgebreide evaluatie.