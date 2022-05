Taxatiedag in Purmerends Museum: Misschien is het wel een miljoen waard!

Taxateur Carol Eybergen doet het werk al tientallen jaren en die ervaring neemt hij mee in zijn beoordelingen. Streng maar rechtvaardig. En op zachte toon brengt hij zijn boodschappen: "Leuk maar niet bijzonder" of "Die munt is niet van zilver" of "Die Japanse prenten zijn helaas de laatste 20 jaar niet meer zo in". En bij servies dat al eeuwen oud is, kijkt hij kritisch naar de kwaliteit. "Kijk", zegt hij, "hier zien je een barst en daar is aan de rand een stukje af".

Emotionele waarde

Bijna alles wat op de taxatiedag in Purmerend wordt aangeboden, komt uit een erfenis of is gekocht via marktplaats. Het gaat de meesten dan ook meer om de emotionele waarde als het een familiestuk betreft. En omdat het al vaak jaren lang in de kast of op zolder ligt, willen ze nu graag weten wat het waard is.

Willem Buts is met zijn vrouw gekomen. "Zij heeft wat sieraden, zoals een ring en een halsketting, van haar moeder die uit Nederlands-Indië kwam. Er zitten wat diamantjes in verwerkt." Karl heeft in een plastic tasje twee sierdolken meegenomen. Carol hoeft er niet erg lang naar te kijken. "Eind twintigste eeuw en niet bijzonder. Misschien een paar tientjes waard." Karl: "Ze waren van mijn ouders en ik was ook niet plan om ze weg te doen. Het was meer van: stel het is een miljoen waard."