‘Azijnzeikers’ over regenboogzebrapad laten Saskia koud: “Ieder mag een mening hebben"

Sinds augustus vorig jaar streed initiatiefneemster Saskia Righart van Gelder voor een regenboogzebrapad in Enkhuizen. Vorige week werd de laatste hand gelegd aan de kleurrijke oversteekplaats aan de Stationsweg. De eerste reacties op het nieuwe zebrapad waren gemengd, maar daar heeft de eigenaresse van Tattoostudio Enkhuizen 'schijt aan'. "Er zitten altijd azijnzeikers tussen."

Het regenboogzebrapad ligt eindelijk in Enkhuizen

Zelf heeft de initiatiefneemster al een tijdje een vlag van de LHBTIQ+ hangen voor haar shop, maar verder is er weinig zichtbaar in Enkhuizen. Saskia voelt zich dan ook super trots dat het kleurrijke zebrapad er eindelijk ligt.

"In mijn shop komen er heel veel lieve regenboogmensjes en ik merk dat het voor veel van hen nog steeds een struggle is." Eén van deze 'regenboogmensjes' is Chase (23) uit Grootebroek, die transgender is. Vanaf jongs af aan wist Chase al dat hij anders was dan anderen. "Vanaf de peuterschool was ik altijd al anders dan de meisjes om mij heen. Ik had al heen snel kort haar. Ik liep altijd in jongenskleren, dus dat was voor mij best wel duidelijk." Chase speelde als kind dan ook liever met brandweerauto's dan met barbie's. Moeder Angela heeft altijd de transitie van haar kind ondersteunt. "Het was voor ons vrij snel duidelijk dat Chase zich meer jongen voelde en dat was natuurlijk helemaal prima." Tekst gaat verder onder foto:

(Links) Chase, moeder van Chase (Angela) en initiatiefneemster Saskia Righart van Gelder (rechts op foto) - Tom de Vos

'Stug West-Friesland' Voor de LHBTIQ+-community betekent het regenboogzebrapad dan ook een stukje erkenning. "Ik hoop dat mensen van buitenaf er meer begrip voor krijgen", vervolgt Chase. Zelf heeft Chase niet veel slechte ervaringen gehad vanwege zijn transitie, maar weet dat minder goed gebekte mensen van de LHBTIQ+-community meer angst ervaren. De reacties die verschenen na een eerder artikel over het regenboogzebrapad liegen er niet om. Onder het Facebookbericht staan opmerkingen zoals: 'Flikker toch op man', 'mooi vol gas doorrijden' tot 'nou, daar gaan we dus ook niet meer overheen. Dat overdreven gedoe'. De initiatiefneemster vindt het jammer dat mensen zo reageren op de oversteekplaats. "Ik denk dat sommige mensen niet begrijpen wat dit betekent voor de community", stelt Saskia. "Iedereen mag natuurlijk een eigen mening hebben. Maar meestal is het: wat ze niet kennen, is een probleem. Dat is niet erg." Tolerantie voor diversiteit Naast de negatieve reacties zijn ook veel veel mensen die wel positief reageren op het burgerinitiatief van Saskia. Ook de LHBTIQ+-community vindt het belangrijk dat er een regenboogzebrapad in Enkhuizen ligt.



Michel staat bekend als de NS-Dragqueen en werkt als machinist voor het bedrijf - Michel

Zo ook Michel Slof (30). In het dagelijks leven is hij treinmachinist bij de NS, maar regelmatig is Slof te herkennen aan zijn frivole outfits en staat hij bij zijn werkgever bekend als de NS-Dragqueen. "Dit zebrapad is een tolerantie voor diversiteit", vindt Michel. "Dat vind ik heel belangrijk, want dat is hier verder in Enkhuizen niet zichtbaar."

De treinmachinist vindt dat er nog veel moet gebeuren ten opzichte van andere steden in Nederland. "Ik ben wel op mijn hoede hier. Ik noem het nog steeds een 'boerendorp', want het is hier echt anders dan bijvoorbeeld Amsterdam. Ik denk dat een goede volgende stap een Gay Pride is door Enkhuizen", lacht Michel.

Ricardo woonde op verschillende plekken binnen West-Friesland en is ambassadeur van de LHBTIQ+-gemeenschap - Ricardo Rinkel

Ricardo Winkel (30) groeide op in West-Friesland, maar woont inmiddels in Eindhoven. Winkel is ambassadeur van de LHBTIQ+-gemeenschap. Hij herinnert zich nog goed toen hij op 14-jarige leeftijd uit de kast kwam op het Martinuscollege in Grootebroek. "Toen ik uit de kast kwam, was ik samen met iemand anders de enige. Ik had een online gay-profiel aangemaakt en toen iemand daar achterkwam, werd het doorgestuurd door de hele school.." Winkel vindt het dan ook erg belangrijk dat het initiatief van Saskia is gerealiseerd. "Je hoopt natuurlijk dat de drempel lager wordt en dat mensen je gewoon gaan accepteren wie je bent."

Dylan kwam uit de kast bij de shop van Saskia - Dylan

Dylan (24) kwam vier jaar geleden in de tattooshop van Saskia aan de Vijzelstraat uit de kast. "Ik was voorheen een vrouw, maar ben erg blij met mijn transitie. Als vrouw was het niet leuk en mijn lichaam paste niet bij mij." In januari onderging Dylan zijn tweede operatie en hij kijkt uit naar zijn toekomstige geslachtsoperatie. "Ik ben nu veel zelfverzekerder geworden. Het initiatief van Saskia vind ik echt geweldig. Zowel de vlag als het regenboogzebrapad geven steun." Officiële opening De initiatiefneemster kan niet wachten tot de officiële opening van de kleurrijke oversteekplaats. "Acht juni is de feestelijke opening en daar zal onze burgervader ook bij zijn", concludeert Saskia met een grote glimlach.