Doorbraak in vizier voor Zandvoortse singer songwriter Wendy Moore

Wendy Moore was tot een paar jaar geleden vooral als talentvol dressuurrijder in de manege te vinden, t otdat ze op haar 17e een tweedehands gitaar kocht. Ze werd verliefd op het instrument en ontdekte dat ze ook kon zingen. Inmiddels heeft ze een contract getekend bij platenlabel Zip-records in Amsterdam, waar ook Alain Clark en Barry Hay hun muziek hebben ondergebracht.

"Ik ben super excited over wat er gaat komen en heb er heel veel zin in", zegt Wendy vol enthousiasme. In de komende maanden gaat zij drie singles uitbrengen waar ze nog niet zoveel over mag verklappen. In de zomer wordt de eerste verwacht. "Dit is wel HET moment. Door covid heb ik lang moeten wachten, maar we hebben hele vette plannen."

Pop singer-songwriter

De Zandvoortse laat zich door verschillende muziekgenres inspireren. Ze noemt zichzelf een pop singer-songwriter met een licht randje van Indie rock. Haar liedjes gaan over dingen die ze zelf meemaakt. "Soms schrijf ik ook over ervaringen van andere mensen. Zoals Relapse, dat gaat over een vriendin van mij die toen in een rotsituatie zat."

