Blaricummers mogen meedenken: waar moet de nieuwe burgemeester aan voldoen?

Welke eigenschappen en kwaliteiten moet de nieuwe burgemeester van Blaricum zeker hebben? Dat is de komende tijd niet alleen een vraag voor de lokale politiek, maar ook Blaricummers zelf mogen meedenken. De gemeente roept de Blaricummers actief op om mee te denken over het profiel van de opvolger van Joan de Zwart-Bloch.

Begin 2023 komt er een einde aan haar ambtstermijn. Hoewel dat nog maanden duurt, is de zoektocht naar haar opvolger begonnen. Dat houdt onder meer in dat de gemeente een profiel gaat opstellen van de nieuwe burgemeester. Hierbij vraagt de gemeente input van de eigen inwoners.

Een kleine maand geleden maakte De Zwart-Bloch bekend dat zij gaat stoppen als burgemeester van Blaricum. Sinds 1 april 2008 draagt zij de ambtsketen van het Gooise dorp. Daarmee is zij een van de langstzittende burgemeesters van het land. In haar verklaring om af te treden, geeft zij aan dat zij meer balans wil tussen werk en privé.

Wensen

Blaricummers met ideeën of wensen waaraan de nieuwe burgervader of -moeder aan moet voldoen, kunnen dat nu kenbaar maken. Ze kunnen hun wensen de komende drie weken doorgeven aan de gemeente. "Alle nuttige input wordt opgenomen in de profielschets", meldt de gemeente.

Met het bevragen van de inwoners volgt Blaricum het Hilversumse voorbeeld. Vorig jaar mochten de Hilversummers al meedenken over de eigenschappen die de opvolger van Pieter Broertjes, die in februari met pensioen ging. In totaal reageerden meer dan honderd Hilversummers. Hun reacties zijn verwerkt in de profielschets, waaraan Gerhard van den Top het beste aan voldeed.

Het is al met al de start van een lang traject. In de raadsvergadering van juli, waarbij Commissaris van de Koning van Noord-Holland Arthur van Dijk aanwezig is, komt de profielschets ter sprake. Zodra is vastgesteld waaraan de nieuwe burgemeester allemaal aan moet voldoen, begint de werving en kunnen kandidaten reageren op de vacature.

Beslotenheid

Pas in het najaar gaat de vertrouwenscommissie, een afvaardiging van de Blaricumse politiek, in gesprek met personen die volgens hen in aanmerking komen voor de bestuurdersjob. Dat is een proces dat in beslotenheid plaatsvindt.

Vervolgens draagt de commissie de in hun ogen meest geschikte kandidaat voor. Dan volgt onder meer nog het besluit van de gehele gemeenteraad en de voordracht van de ministerraad voor benoeming, wat vaak een formaliteit is. Tijdens een speciale raadsvergadering beëdigt Van Dijk vervolgens de nieuwe burgemeester.