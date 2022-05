KLM-baas Elbers wordt nieuwe topman van Indiase prijsvechter Indigo

Elbers gaat vanaf oktober aan de slag bij Indigo. Het hoofdkwartier van de prijsvechter is in Gurgaon, een voorstad van New Delhi. Indigo is een relatief nieuwe luchtvaartmaatschappij, opgericht in 2006, en heeft een vloot van meer dan 275 vliegtuigen. Daar komen nog honderden toestellen bij. De prijsvechter vliegt naar 75 binnenlandse bestemmingen en 25 luchthavens buiten India.

Pieter Elbers wordt vanaf 1 juli vervangen door NS-topvrouw Marjan Rintel. Een petitie om Elbers voor KLM te behouden mocht niet baten. Die petitie is ruim 9.600 keer ondertekend.

'Volgende fase'

Elbers heeft het KLM-personeel vandaag op de hoogte gebracht van zijn nieuwe baan: "Mijn dertigjarige carrière bij de KLM-familie was een onvoorstelbare mooie reis die ik altijd zal koesteren. Ik kijk ernaar uit om per oktober 2022 als CEO van Indigo in India, deel uit te maken van de volgende fase van de toekomst van deze luchtvaartmaatschappij en invulling te geven aan de visie op wat Indigo betekent en zal betekenen voor haar klanten en India."

Samenwerking

Vorige week maakte KLM bekend een samenwerking aan te gaan met Indigo door het aanbieden van gezamenlijke tickets. Dit heeft tot gevolg dat KLM-klanten in India kunnen overstappen op vluchten van Indigo naar zestien binnenlandse bestemmingen. Andersom kunnen reizigers die bij Indigo boeken met hetzelfde ticket overstappen op een KLM-vlucht.