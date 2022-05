Menstruatiekastje Hoogkarspel groeit uit zijn voegen: "Veel stille armoede"

Niet ieders portemonnee is toereikend om menstruatieproducten te kunnen kopen. Iets wat Simone Oudt uit Hoogkarspel aan haar voordeur ondervindt. Het menstruatiekastje – waar vrouwen gratis producten kunnen halen – wordt druk bezocht. "Als je rondkijkt en rondvraagt is er genoeg stille armoede."

Het is anderhalf jaar geleden als ze met een mini-bibliotheek De Anemoon aan huis start. Bij de voordeur onder de overkapping staan meerdere stellingen en kisten met boeken die mensen gratis mogen lenen en ruilen. Sinds januari is daar de kast met menstruatieproducten bij gekomen.

Het is dan ook de eerste en enige plek in Hoogkarspel. "Eerst ben ik in de buurt gaan kijken of er al wat was, maar hier in het dorp was er nog niks. En als je rondkijkt en rondvraagt, is er genoeg stille armoede. En dan wil je toch mensen helpen. Zo ben ik ook opgevoed: waar je kunt, help je een ander."

Overweldigd

Van menstruatieproducten breidde het assortiment snel uit. Simone: "Shampoo, tandpasta, schoonmaakproducten." Overweldigd is ze door alle gulle giften, die ze niet alleen vanuit het Armoedefonds krijgt. Vooral ook uit de buurt.

"Ik ben heel dankbaar en verrast. Mensen die mij aanspreken in de winkel met de vraag of ze wat aan mij kunnen meegeven. Het wordt langsgebracht of er staat ineens een tas met spullen voor de deur."