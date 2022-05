Verwarde bedreiger (52) van buschauffeur wilde zelf naar het politiebureau

De 52-jarige man die vanochtend een buschauffeur bedreigde, wilde zelf naar het politiebureau. Volgens een betrokken wijkagent dacht de man dat hij werd achtervolgd, waarna hij in de bus stapte. De politie benadrukt dat het om een 'zeer verwarde man' gaat.

De verwarde man uit Heemstede stapte vanochtend als enige passagier in bij de beginhalte op station Hoofddorp van buslijn 169. Volgens Rick de Vries, woordvoerder van Connexxion, begon de man onmiddellijk te schreeuwen en verwarrende dingen te roepen. De busschauffer probeerde de man te kalmeren, en gaf aan de man te willen helpen. Daarop pakte de man een mes en bedreigde de chauffeur.

Verzoek van de verdachte

"Hij vroeg de chauffeur om naar het politiebureau te rijden", gaat De Vries verder. "De busschauffeur heeft vervolgens de deur dichtgedaan en is met de desbetreffende man naar het politiebureau aan de Van Heuven Goedhartlaan in Hoofddorp gereden."

Ondertussen had de chauffeur al contact met de verkeersleiding, waardoor de politie op de hoogte was, vertelt de Vries. "Dus toen hij binnen een paar minuten bij het politiebureau aankwam, stond daar al een team van een aantal politiemensen klaar om te zorgen dat de man kon worden opgepakt." De man verzette zich niet tegen zijn arrestatie en werd door agenten mee naar binnen genomen.

"Het gaat om een zeer verwarde man, wij kunnen niet zeggen wat zijn motief is geweest", laat een woordvoerder van de politie weten. Een wijkagent, die bij de aanhouding betrokken was, zegt tegen NH Nieuws dat de man dacht achtervolgd te worden en daarom in de bus stapte. De poltie noemt de situatie 'heel vervelend'.

De-escaleren

"Zowel de betreffende man als de chauffeur zijn ongedeerd. Onze chauffeur is wel erg geschrokken", laat De Vries weten. "We zijn trots op hem dat hij zo koelbloedig gehandeld heeft."

Het komt vaker voor dat buschauffeurs bedreigd worden door passagiers, maar De Vries benadrukt dat dit een extreem geval is. "Onze chauffeurs worden begeleid in hoe je moet de-escaleren en daarbij is het belangrijk om rustig te blijven. Ook wordt ze geleerd om alert te zijn op verwarde mensen en hoe je daarmee moet omgaan", aldus de woordvoerder.