Doorbreken is geluk hebben: "Soms komen er 100 nummers per week uit"

Yori Swart uit Alkmaar is inmiddels al tien jaar artiest en staat al een tijdje op het punt van doorbreken. Volgens haar is dat vaak een kwestie van geluk. "Het is maar net hoe het dubbeltje valt. Er is zoveel goede muziek, soms komen er wel 100 nummers per week uit."

Uit cijfers van Spotify blijkt dat dat Noord-Hollandse artiesten het lekker doen in de hitlijsten. Yori droomt er ook van zo succesvol te worden. Inmiddels heeft ze een nieuw album uitgebracht, waarmee ze hoopt op de radio te komen. "Aan het einde van dit jaar komt 'Stay in the moment' uit. Dat is de grootste kanshebber," lacht Yori. Met een beetje aandringen wil ze een klein stukje laten horen. Zie onderstaande video

Wij gingen langs bij Yori in de studio - NH Nieuws

Optreden vindt Swart het leukste wat er is. Ze toerde door Amerika, Engeland en Nederland. In Nederland is ze vaak op pad met Ilse de Lange. Yori noemt zichzelf meer een podium-artiest dan een studio-artiest, al boekt ze met het laatste nu veel succes. Nummer schrijven De nummers die nu uitkomen, worden vaak geschreven in samenwerkingsverband. Ook Yori maakt onderdeel uit van een team. Zo schreef zij samen met Merel, Roxanne Hazes en Maan al diverse nummers. "Ik vind het helemaal te gek als ik een nummer op de radio hoor dat ik zelf heb geschreven", zegt Yori glunderend. De Alkmaarse schuift regelmatig aan bij talkshows. Zo was zij recent te zien bij Kahlid en Sophie waar zij een cover van Prince ten gehore bracht. "Anderhalve maand later werd ik nog steeds herkend, zelfs in mijn kloffie. Dat is wel leuk hoor," vertelt Yori.

Yori op Spotify

Op Spotify doet ze het goed. Maandelijks luisteren 125.000 mensen naar haar muziek. Haar nummer 'Hold You' is twee miljoen keer beluisterd. Met haar nieuwe nummer 'Millions' wil ze dat aantal ook behalen. Dit nummer heeft na een week al vijftien duizend streams. Fans Door haar optredens en muziek op Spotify heeft de Alkmaarse best wat fans. "Ik heb heel veel opgetreden in Nederland, daar kennen mensen mij van." In haar huis staat een grote pluche knuffelhond die ze gekregen heeft van fans. "Die hond hebben ze helemaal in de trein vanuit Emmen meegenomen," lacht Yori. De hond staat symbool voor het nummer 'golden retriever' op haar nieuwe album.

Jori kreeg deze hond van haar Fans

Naast de hond staan diverse prijzen uitgestald, maar er is er nog één die ontbreekt. "De beker van het Eurovisiesongfestival moet er nog bij", zegt Yori resoluut. "Ik wil dat echt gaan proberen, dat lijkt mij heel vet."