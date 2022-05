Play-offs moet mislukt AZ-seizoen redden: "Laatste kans op doelstelling"

AZ strijdt met drie andere clubs in de play-offs om het ene felbegeerde ticket voor de voorronde van de Conference League. De Alkmaarders beschikken over de beste papieren gezien de eindklassering in de eredivisie. De doelstelling is nog altijd het behalen van Europees voetbal. Een uitgelezen kans via de play-offs, maar de vorm van de ploeg van trainer Pascal Jansen houdt de laatste weken te wensen over.

Jansen: 'Als je het plat stampt vals of staat alles met de play-offs' - NH Sport / Stephan Brandhorst

Afgelopen weekend ging AZ pijnlijk onderuit in de laatste competitiewedstrijd van het seizoen. RKC Waalwijk won volledig verdiend met 3-1 in Alkmaar en de drie wedstrijden daarvoor (Sparta, Ajax en FC Utrecht) eindigden allemaal in een remise. AZ-fans scandeerden zondag vanwege de tegenvallende resultaten spreekkoren aan het adres van de trainer en wapperden met witte zakdoekjes. In de play-offs speelt nummer vijf AZ tegen nummer acht sc Heerenveen. Het gat op de ranglijst na 34 wedstrijden is liefst 20 punten. De Friezen zijn aan een sterkere reeks bezig dan de Alkmaarders, die slechts twee van de laatste negen wedstrijden wonnen. "In ons geval is een mentale kwestie", zegt Jansen over de sleutel tot succes in de play-offs. Tekst loopt door onder de video.

AZ-trainer Jansen baalt hoe zijn ploeg het seizoen afsloot - NH Sport / Stephan Brandhorst

In de play-offs zal een ander AZ voor de dag moeten komen, anders kan de stempel 'mislukt' op het AZ-seizoen gedrukt worden. Na afloop liet Jansen weten om een wisseling in de opstelling door te voeren. "Ik sluit dat nooit uit. In overleg met de staf bepaal ik dat", zegt Jansen, die normaliter standvastig is met zijn opstelling en terughoudend met wisselingen. Tekst loopt door onder de video.

Jansen: "Wisselingen zijn nooit uitgesloten" - NH Sport / Stephan Brandhorst

AZ speelt morgen om 18.45 uur in Heerenveen de eerste wedstrijd in de halve finale van de play-offs. Zondag om 14.30 wacht de return in Alkmaar. De winnaar plaatst zich voor de finale waarin een ticket voor de voorronde van de Conference League op het spel staat.