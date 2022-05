Veteranen weten elkaar al 15 jaar te vinden: "We hebben aan een half woord genoeg"

Wat ooit bedacht werd als een soort jaarlijkse reünie is uitgegroeid tot een maandelijks weerzien van wapenbroeders. Veteranencontact Wieringen/Hollands Kroon viert vandaag zijn 3e lustrum. Het maandelijkse veteranencafé, bekend als café Arlette, is elke laatste vrijdag van de maand een vast baken voor de oud-militairen uit de regio.

Dick Doornik, inmiddels 75 jaar oud, is als enige nog over van de oprichters van het veteranencontact dat ooit begon in de toenmalige gemeente Wieringen. "We zijn begonnen samen met WO2- en Indïeveteraan Pier Kuipers en Nieuw-Guinea-veteraan Jan Hensing", vertelt Doornik. "We wilden een Wieringer Veteranendag organiseren. We hebben toen uitgezocht dat er 81 veteranen op Wieringen woonden. Op 5 mei 2007 was het zover."

Maar de behoefte aan contact bleek groter. Eén speciale dag in het jaar was niet genoeg. En dus werd er al snel uitgebreid. Na de fusie tot de gemeente Hollands Kroon kwamen er ook uit de andere voormalige gemeentes veteranen op de ontmoetingsdagen af. "We begonnen in café de Harmonie aan het Kerkplein. Daarna verhuisden we naar de Kasteleen", legt Doornik uit.

