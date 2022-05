De liefde voor muziek is bij rapper Engel onvoorwaardelijk: "Het maakt mij gelukkig"

Met volle overgave leeft de Hoornse rapper Engel (39) al jaren voor zijn muziek. De 'Amsterdamse Horinees' Steven Engel brengt zijn producties uit in eigen beheer en verzorgt zelf de boekingen en merchandise. Een leven zonder compromissen, maar vol geluk. "Je moet het of heel leuk vinden, of heel veel verdienen. Laat ik het zo zeggen: 'Ik vind het héél leuk'."

Natuurlijk, hij ziet het genoeg om zich heen gebeuren. Generatiegenoten uit de muziek die zich gaan settelen, kinderen krijgen. Of toch maar een baan naast de muziek zoeken, om rond te komen. Engel doet het anders. "Ik heb het voordeel dat ik met weinig tevreden ben. Ik woon in mijn eentje in Amsterdam en kan vrij egoïstisch leven. Ik heb voor mijzelf een pad gecreëerd, waarbij ik heel gelukkig ben."

Eén keer in zijn leven heeft hij gesolliciteerd. "Bij de supermarkt om de hoek. Toen was ik veertien. Het is een bewuste keuze geweest om volledig voor de muziek te gaan. En ik ben blij dat ik merk dat het enthousiasme er nog steeds is, net als de passie voor muziek. Ook na al die jaren nog."

Keihard werken

Onder de naam Engelland brengt hij zelf alles uit wat hij maakt. "Ik kan niet teren op een paar hits. Het is keihard werken om rond te komen. Ik ben van 's ochtends tot 's avonds laat bezig. Niet alleen met het maken van nieuwe muziek, maar bijvoorbeeld ook met marketing, merchandise en de contacten rondom optredens."

Engel – al vijftien jaar woonachtig in Amsterdam, maar nog vaak genoeg in Hoorn – blijft wel zelfkritisch. "Er moet wel vooruitgang in zitten. Mijn fanbase moet blijven groeien, de muziek moet zich blijven ontwikkelen."

En dat gebeurt. Op 3 juni komt zijn album 'Ooit' uit, dat hij samen maakte met Paul de Munnik, die eerder succesvol was met Acda en De Munnik. Een opmerkelijke samenwerking, die tijdens corona uitmondde in een heel album. Inclusief bijdragen van artiesten als Sticks en Typhoon. De eerste nummers zijn al via Spotify te beluisteren. "Het is een heel toffe reis geweest. We hebben veel bij elkaar gezeten, omdat er door corona veel uit onze agenda's wegviel."