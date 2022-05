De Peiling: er moet een rookverbod komen op het terras

Met dit lekkere weer zitten we massaal op het terras, maar vaak genoeg trekken dan de dikke, stinkende rookwolken over je hoofd. Dit omdat de buren even een sigaretje hebben opgestoken bij hun drankje. Steeds meer mensen ergeren zich aan rokers op het terras.

Van de niet-rokers, is 65 procent voorstander van een rookverbod op het terras. De weerstand tegen roken in de buitenlucht is de afgelopen jaren flink toegenomen. In 2013 vond 28 procent dat er een verbod moet komen op buiten roken, nu is dat aantal verdubbeld met 58 procent.

De rokers zelf kijken hier natuurlijk heel anders naar. Daarvan vindt 84 procent dat een rookverbod op het terras nergens op slaat.

Al een aantal rookvrije terrassen

In cafés en restaurants is er sinds 2008 al een rookverbod, op terrassen in de buitenlucht mag er dus nog wel gerookt worden. Toch zijn er al een aantal horecagelegenheden in ons land die een (gedeeltelijk) rookvrij terras hebben.

Erger jij je aan de rookwalmen als je lekker aan je biertje of koffie zit op het terras en vind je dat er een rookverbod moet komen? Of steek je zelf graag een peukje op tijdens je bezoek aan het terras?