Bandjes bloeien op in de Broedmachine: Fleebag gedijt in creatief trefpunt

Ze bestijgen (nog) niet massaal de hitlijsten of de buhnes van de grote festivals, maar de DJ's en bandjes die huisvesting hebben gevonden in de Beverwijkse Broedmachine bruisen van energie. Neem Fleebag. De vijfmansband, avonturierend tussen muziekgenres die zich laten samenvatten onder de naam indiepop, speelt verfrissende, 's zomerse muziek. Die mogen ze half juli laten horen op het Young Art Festival op het landgoed Rorik.

Dat optreden is de beloning voor het winnen van de publieksprijs die hoort bij de Rob Acda Award, een competitie voor aanstormend talent. Ze hebben het zelf voor elkaar gekregen, maar zanger Dan van Batum zegt dat het waarschijnlijk niet was gelukt als ze geen onderdak hadden gevonden in de Broedmachine. Van Batum: "Dit is een enorm inspirerende omgeving. Iedereen hier kijkt op dezelfde mananier naar cultuur en steekt van alles van elkaar op. Alle bandjes helpen elkaar met contacten voor optredens. Mooi om te zien hoe we met elkaar werken aan een culturele IJmond."

Voorzitter Annabel Thomas prijst de kruisbestuiving in 'haar' Broedmachine. Het is het resultaat van de specifieke manier van werken. "Mensen huren hier niet voor een paar uurtjes, maar hebben echt een eigen atelier of oefenruimte. Dat geeft superveel ruimte voor creativiteit. Mensen leren van elkaar en beïnvloeden elkaar. Heel mooi om te zien."

Met de viering van het vijfjarig bestaan in aantocht, zaterdag 21 mei, denkt ze vooral de laatste dagen nog wel eens terug aan hoe ze ooit begonnen in deze voormalige meubeltoonzaal. "Vijf jaar geleden startten we met een zooitje ongeregeld. Twintig kunstenaars die wat leuks wilden gaan doen. Het was toen bijna niet voor te stellen dat het zou gaan lukken om iets structureels neer te zeten. Maar het is gelukt. De Broedmachine is een succes, we hebben zelfs een wachtlijst. Echt iets om trots op te zijn."