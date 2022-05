Hoe de Helderse Quinten als dj Quintino (36) een van de grootste dj's ter wereld werd

Toen hij dj Erick E zag optreden in de Odeklonje in Den Helder, de uitgaansgelegenheid van zijn vader, wist Quinten van den Berg het zeker: hij wilde dj worden. Hij ging oefenen, gaf feesten waar hij platen draaide en groeide uit tot een van de grootste dj's ter wereld. "In mijn tijd was het lastig, maar nu is het makkelijker om door te breken vanuit de regio."

"Ik vond het geweldig om Erick E te zien draaien", herinnert Quinten van den Berg (36), alias dj Quintino zich. "Dat wilde ik ook. Meteen ben ik platen gaan kopen en ben ik gaan oefenen. Ik begreep wel dat ik veel moest draaien om het te leren." Bij een van zijn optredens stond dj Laidback Luke in het publiek. "Hij zag mij en stuurde me een bericht. Hij vond dat ik talent had en wilde me helpen. Fijn, want ik was toch in Den Helder en voelde me vrij alleen."

Hoewel zijn vader de eigenaar was van de Odeklonje, mocht Quinten in het begin niet zomaar daar plaatjes draaien. "Mijn vader zei dat de jongens, de dj's, het zelf regelden. Dus toen ben ik zelf maar feesten gaan organiseren in Den Helder. Eerst natuurlijk in de Odeklonje, later ook op Willemsoord in Studio 62. Het zat gelijk vol en we groeiden van 200 naar 600 naar uiteindelijk 1.200 bezoekers bij de Bazaar Summer Vibes."

Grote stad

Met collega-dj's als Afrojack, Hardwell en Sidney Samson is Quinten vrijwel gelijktijdig begonnen en is hij nog steeds bevriend. Aanvankelijk begon hij met muziek maken vanuit Den Helder, maar rond zijn eenentwintigste verhuisde hij naar Amsterdam. "Ik moest wel naar de grote stad, ook vanwege het vele reizen voor optredens", vertelt Quinten. "Het was namelijk alleen al een uur reizen om van Den Helder in Amsterdam te komen."

In 2009 stond hij met een remix van het nummer Rap das armas op nummer 1 in de Top 40. "Ik had toen op een gegeven moment 350 optredens in een jaar."

Bekijk hieronder de videoclip van de single Rap das armas, tekst gaat verder onder de video.