Luister hier de 15 meest gestreamde Noord-Hollandse nummers van dit moment

Onze Noord-Hollandse artiesten doen het goed. Maar liefst vijftien nummers van de 50 meest gestreamde nummers op Spotify afgelopen week, zijn van Noord-Hollanders die ook nog eens allemaal in het Nederlands zingen. Benieuwd naar het werk van onze provinciegenoten? Hierbij een overzicht:

Deze top-15 wordt gevormd door elf artiesten. Valentijn Verkerk, beter bekend als Antoon, is Noord-Hollands populairste artiest van het moment. In deze Noord-Hollandse lijst is de Midwouder goed voor vier plekken met Hallo, Hotelschool, Tantoe Lekker en Leuk.