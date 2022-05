'Pikante overstap voor Ajax-spits: Danilo vertrekt naar Feyenoord'

Danilo staat voor een gevoelige transfer in de voetbalwereld. De spits van Ajax gaat volgens het AD en VI een vierjarig contract bij Feyenoord tekenen. De 23-jarige Braziliaan is transfervrij.

Ajax wilde eind vorig jaar zijn aflopende contract nog verlengen, om een transfersom over te houden bij een eventueel vertrek. Danilo voelde miste waardering in het voorstel en kan daardoor op zoek naar een nieuwe club. Feyenoord meldde zich al vroeg en na goede gesprekken met Feyenoord-trainer Arne Slot was Danilo overtuigd.

Danilo bewandelt daarmee de omgekeerde route van Steven Berghuis. De aanvaller maakte vorig jaar de overstap van Feyenoord naar Ajax en speelde dertien eredivisieduels in het shirt van de Amsterdammers.

In totaal speelde Danilo vijf jaar bij Ajax, dat hem voor twee miljoen euro overnam van het Braziliaanse Santos. In zijn eerste jaren speelde hij voornamelijk in Jong Ajax en in 2020 werd Danilo verhuurd aan FC Twente. In Enschede maakte hij zeventien treffers, waarna hij het vertrouwen kreeg van trainer Erik ten Hag, die hem één van de beste afmakers van de Ajax-selectie vond. Vanwege een bovenbeenblessure miste hij het laatste deel van de competitie. In twaalf eredivisiewedstrijden scoorde hij twee keer en in de beker was hij zes maal trefzeker in drie duels.

Illuster rijtje

De spits komt in een illuster rijtje terecht van spelers die direct de overstap maakten van Ajax naar Feyenoord. Danilo wordt de dertiende speler in de geschiedenis die deze weg bewandelt. Eddy Pieters Graafland, Henk Groot, Theo van Duivenbode, René Notten, Arnold Scholten, John van Loen, Johan Cruijff, Angelos Charisteas en Kenneth Vermeer gingen hem voor.