Danilo maakt pikante overstap: Ajax-spits vertrekt naar Feyenoord

Ajax wilde eind vorig jaar zijn aflopende contract nog verlengen, om een transfersom over te houden bij een eventueel vertrek. Danilo voelde miste waardering in het voorstel en kan daardoor op zoek naar een nieuwe club.

Feyenoord meldde zich al vroeg en na goede gesprekken met Feyenoord-trainer Arne Slot was Danilo overtuigd. Danilo bewandelt daarmee de omgekeerde route van Steven Berghuis. De aanvaller maakte vorig jaar de overstap van Feyenoord naar Ajax.

In totaal stond Danilo vijf jaar onder contract bij Ajax, dat hem voor twee miljoen euro overnam van het Braziliaanse Santos. In zijn eerste jaren speelde hij voornamelijk in Jong Ajax en in 2020 werd Danilo verhuurd aan FC Twente. In Enschede maakte hij zeventien treffers, waarna hij het vertrouwen kreeg van trainer Erik ten Hag, die hem één van de beste afmakers van de Ajax-selectie vond.

