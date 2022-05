Regen- en onweersbuien trekken komende dagen over de provincie

Vandaag kan er nog door heel de provincie gewandeld worden zonder nat te regenen. Het wordt ongeveer 20 graden aan de kust en landinwaarts wordt het rond de 23 of 24 graden. Morgen is de pret voorbij, onweer trekt dan over de provincie.

Regen en onweer

De komende 24 uur komen we in vochtig warme lucht terecht. Er komt namelijk vochtige lucht vanuit de Kanaalregio in West-Frankrijk naar ons toe. Het wordt zo’n 24 à 25 graden in onze provincie. Aan de kust liggen de temperaturen iets lager.

Waar er vanavond en vannacht opklaringen zijn, neemt vanuit het zuidwesten de kans op regen en onweer toe. In de late nacht en morgenvroeg kunnen er flinke regen- en onweerbuien zijn, die naar het noordoosten trekken. Geen wandelweer, maar wel goed voor de tuin.

Later breekt de zon weer door en in de middag komen opnieuw, vooral in het binnenland, flinke onweersbuien tot ontwikkeling die worden vergezeld met windstoten. Het KMNI heeft code geel afgekondigd voor donderdag.

Komende dagen

Ook de komende dagen wordt de tuin besproeid. Vrijdag wordt er regen verwacht en zal er tussen 10 de 20 milimeter vallen. In het binnenland is er weer kans op onweer. De temperatuur is rond de 21 graden. In het weekend is het wel weer droog en schijnt zon. De temperatuur ligt rond de 20 graden.