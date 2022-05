Honderden miljoenen voor ontwikkeling wetenschapscampussen

Door het samenbrengen van onderzoek, onderwijs, talent en ondernemerschap onder één dak door middel van specialistisch ingerichte werkomgevingen zijn deze Innovation Centers optimale locaties voor kennisuitwisseling en co-creatie van wetenschappelijke kennis.

UvA, Rabobank, de gemeente en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) investeren al meer dan 30 jaar samen in innovatieve bedrijfsgebouwen op Science Park in de Watergraafsmeer. Hiervoor richtten ze het vastgoedbedrijf Matrix. Dit bedrijf heeft nu zes innovatiecentra op Science Park waar bij elkaar meer dan honderd wetenschappelijke bedrijven zijn gevestigd.

In het najaar zal een zevende centrum de deuren openen op Science Park, dat Matrix One gaat heten. Het wordt een ontmoetingsplek voor bedrijven, wetenschappers en jong talent met een focus op duurzame innovatie.

VU nu ook partner

De VU is nu lid geworden vastgoedbedrijf Matrix. Reden is dat ze de op campus Kenniskwartier Zuidas een eigen innovatiecentrum willen ontwikkelen, voor onder meer start ups in medische technologie. "De toetreding van de VU als partner in Matrix biedt een uitgelezen kans om de bewezen succesformule van Matrix als katalysator van kennisgedreven innovatie, ook buiten Science Park uit te rollen", zegt Ivo Sweep, directeur van Matrix.

Matrix hoopt dat er in 2032 twaalf van dit soort innovatiecentra zijn gebouwd op minimaal vier verschillende wetenschappelijke campussen in de stad. Het centrum op de VU-campus moet medio 2025 zijn deuren openen.