Antoni van Leeuwenhoek opent kliniek om tumoren eerder op te sporen

Tegenover het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis in Amsterdam is dinsdag het centrum voor Vroegdiagnostiek geopend. Dit is een speciaal centrum waar vroegtijdig gescreend wordt op kanker. Het preventief opsporen van tumoren zou volgens het centrum zorgen voor betere en vroegere behandelopties van de ziekte. Hierdoor is het proces minder ingrijpend voor de patiënt.

Het preventief opsporen van tumoren doet het centrum met nieuwe soorten technologie. Zo wordt er gebruikt gemaakt van Artifical Intelligence en speciale MRI-scans. Het doel van het centrum is dat kanker in een vroeg stadium gevonden wordt, zodat patiënten een grotere overlevingskans hebben en ook minder belastend behandeld hoeven worden. "Dat betekent dat ze eigenlijk de kanker veel sneller achter zich kunnen laten", legt Theo Ruers, initiatiefnemer en chirurg van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis, uit. Vermoeden en erfelijke aanleg Op dit moment wordt er gescreend bij verdenking op prostaatkanker, huidkanker, darmkanker en prostaatkanker. Het centrum is bedoeld voor mensen met een verhoogd risico op kanker door bijvoorbeeld erfelijke aanleg. Of mensen die vermoedens hebben dat ze symptomen van kanker hebben. "We willen dus eerst groepen identificeren die een verhoogd risico hebben, omdat kanker bijvoorbeeld veel in de familie voorkomt", aldus Ruers.

Het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis en het Centrum voor Vroegdiagnostiek zitten bewust niet onder één dak. Het centrum bevindt zich tegenover de hoofdingang van het ziekenhuis. En dat is met een reden, legt Ruers uit. "We hebben eigenlijk niet te maken met patiënten, het zijn allemaal gezonde personen. We willen die stromen van patiënten in het ziekenhuis en de stromen van gezonde personen die gescreend worden scheiden."

Huidkanker Voor huidonderzoek in het Centrum van Vroegdiagnostiek wordt er gebruik gemaakt van een speciaal apparaat waarvan er nog maar één in Nederland is. "Het apparaat maakt in enkele seconden met 92 camera's total-body-foto's, waarbij echt de hele huid erop staat. Ook wordt er een 3D avatar gemaakt", vertelt Elsemieke Plasmeijer, dermatoloog van het ziekenhuis. Vervolgens deze foto's elke zoveel maanden bekeken op verdachte moedervlekken. Plasmeijer geeft tips over hoe mensen zich kunnen zich kunnen beschermen tegen de zon en daardoor de kans op huidkanker kunnen verkleinen. "Het is super belangrijk om te zorgen dat je uit de zon blijft. Zonnebrand smeren en niet op de heetste momenten in de zon. Absoluut niet onder de zonnebank. Als je nou verdachte plekken hebt, of je hebt echt veel moedervlekken die veranderen waar je je veel zorgen overmaakt, dan is het wel belangrijk om even naar de huisarts te gaan om te laten controleren."