De Alkmaarse Avond4daagse is terug: "We zien allemaal enthousiaste mensen"

Na twee jaar zonder echte Alkmaarse Avond4daagse is de editie van 2022 maandag van start gegaan. Wandelaars van jong tot oud, en van groen tot doorgewinterd, waagden zich vanaf het Ringersplein aan een tocht van 5 of 10 kilometer door Alkmaar en omgeving. Voor sommige jonge nieuwelingen was de eerste dag erg leuk, maar ook best pittig. "Het is wel veel. Het is heel veel, mijn benen worden wel een beetje moe."

Natuurlijk zijn er ook wandelaars die al vele jaren meedoen. "Ja, ik loop zo'n beetje voor de 40e keer. Vanaf mijn twaalfde heb ik gelopen nog", vertelt Ria Volgers van Kootwijk aan mediapartner Alkmaar Centraal. Ze herinnert zich nog stukjes wandelroute die nu niet meer bestaan. "Vroeger bij het Daalmeerpad had je nog het kippenbruggetje. Al die bruggetjes moest je nog doen. Het is wel heel veel veranderd, maar wel heel leuk."

Een nieuwe organisatie, sinds Alkmaar Sport het stokje van Wandelsportvereniging De Jeep overnam, maar nog steeds met het oude vertrouwde sfeertje. Organisator Mirjam van der Welle is in haar nopjes over hoe de eerste wandeldag verliep. "Het zonnetje schijnt, we horen muziek en we zien allemaal enthousiaste mensen over de finish komen, dus het is helemaal goed gegaan."

De routes zijn gemarkeerd met bespoten stoeptegels. Maandagavond werd de rode route gelopen via Oudorp. Overigens met meerdere bruggetjes. De komende avonden wordt er nog veel meer gewandeld. Op de finishdag is er ook nog een speciale Peuterloop, zodat kleine broertjes, zusjes, neefjes en nichtjes ook alvast sfeer kunnen proeven.

Alkmaar Centraal wandelde de eerste dag van de avondvierdaagse mee, bekijk hieronder de video