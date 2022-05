Loosdrecht moet breken met sloepentochttraditie: "Ten onder aan eigen succes"

In Loosdrecht moeten ze breken met een traditie. Stichting SLOEP ziet zichzelf genoodzaakt de stekker uit de bekende sloepentocht te trekken. Vooral de grote opkomst en het wangedrag van deelnemers spelen een grote rol in het besluit om met dit evenement te stoppen.

Dat betekent dat er een dikke streep is gezet door de sloepentocht, die op zondag 10 juli had moeten plaatsvinden. Dat is de duidelijke mededeling van SLOEP, wat staat voor Samenwerkende Loosdrechtse Ondernemers in Evenementen en Promotie.

Ten onder

Het populaire evenement trok altijd teveel publiek aan. “Met ontzettend veel spijt hebben we moeten vaststellen dat dit evenement aan zijn eigen succes ten onder is gegaan”, luidt de conclusie. Juist door de vele kleine bootjes met de opvarenden erbij is de tocht niet langer ‘beheersbaar’, aldus SLOEP op de eigen website.

Daar komt bij dat het gedrag van verschillende deelnemers onwenselijk was. In de berichtgeving spreekt de stichting over personen die voor overlast zorgden en de regels aan de laars lapten. Volgens de organisatie is er zelfs sprake geweest van vormen van agressie en bedreigingen.

Goeden en slechten

“Daar zijn onverantwoordelijke situaties door ontstaan”, is de mededeling. “Helaas moeten de goeden onder de slechten lijden. Zij zijn uiteindelijk de dupe”, is het vervolg.

Door deze incidenten liep de belangstelling terug en zo was ook de begroting voor dit evenement steeds moeilijker rond te krijgen. Nu is het zo dat de sloepentocht financieel niet langer haalbaar is.

Rally

Aan de sloepentocht is een einde gekomen. Achter de schermen werkt de stichting aan een evenement met een zogeheten georganiseerde vorm. Het idee is nu om een rally op het Loosdrechtse water te houden. Hiervoor moeten deelnemers zich vooraf inschrijven, zodat de organisatie weet wie eraan meedoet.