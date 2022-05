Haarlems huisartsenspreekuur voor vluchtelingen stopt, gemeenten moeten het overnemen

Het regionale speciale spreekuur voor Oekraïense vluchtelingen in het Spaarne Gasthuis Zuid in Haarlem stopt per 1 juni weer, na krap twee maanden. Gemeenten in de regio moeten daarna zelf, of in samenwerking met elkaar voor een spreekuur voor Oekraïners zorgen, meldt een woordvoerster van Huisartsen Zuid-Kennemerland. Er zou alvast gewerkt worden aan een spreekuur in IJmuiden.

Volgens de woordvoerster van Huisartsen Zuid-Kennemerland zal het nieuwe spreekuur op een locatie in IJmuiden komen, maar daar kan de gemeente nu nog niets over zeggen.

Dat het Haarlemse wekelijkse spreekuur stopt heeft een simpele reden. De woordvoerster van de huisartsencoöperatie: "We zijn het spreekuur voor de vluchtelingen bijna anderhalve maand geleden begonnen in Haarlem. Dat was om iets te hebben, zodat Oekraïners tenminste ergens een huisarts konden en kunnen bezoeken. Nu hebben we tegen gemeenten uit de regio gezegd zelf iets op te zetten."

Harde streefdatum

Niet dat de datum 1 juni in beton gegoten is, maar je zult een datum moeten stellen, aldus de woordvoerster: "We zullen mensen die echt hulp nodig hebben natuurlijk altijd helpen, maar de gemeenten weten dat 1 juni echt een harde streefdatum is om te stoppen."

In andere gemeentes in Kennemerland zijn de plannen om het spreekuur lokaal te organiseren op dit moment minder concreet dan in Velsen, naar weten van de woordvoerster.