Verbinding en buitensporten belangrijk voor jongeren bij mogelijke nieuwe lockdown

Een lockdown is voor veel mensen lastig en misschien nog wel het meest voor jongeren. Waar tijdens de pandemie veel aandacht was voor eenzame ouderen, kregen ook juist veel jongeren te maken met eenzaamheid en psychische problemen. Een mogelijke nieuwe lockdown in de herfst zou dan ook aankomen als een grote klap.

De Haarlemse jongerenwerker Mohamed El Mesbahe merkt dat in gesprekken met scholieren en studenten uit Schalkwijk. Een van die jongeren is zijn naamgenoot Mohamed. Hij deelt zijn ervaringen met de vorige lockdowns: "Je gaat vijf dagen in de week naar school en als dat ineens komt te vervallen en je moet ook nog eens online lessen volgen."

Leven met lockdownmaatregelen is al lastig genoeg, maar het is ook niet makkelijk om ineens weer terug te gaan naar het 'oude normaal'. "Wat ik vooral merkte is dat het na de lockdowns heel lastig was om weer vooruit te komen. Dat merkte je ook gelijk aan de cijfers en de afwezigheid. Het was heel lastig om elke dag weer van half 9 tot 3 uur naar school te gaan."

Advies aan gemeente

El Mesbahe gaat vanuit zijn jongerenorganisatie 'Hattrick', gelegen aan het Terschellingpad, dan ook het gesprek aan met de gemeente om behoeftes van jongeren tijdens lockdowns onder de aandacht te brengen. "Bijvoorbeeld sporten in de buitenlucht, het zou mooi zijn als dat door kan blijven gaan. Juist omdat alles dicht ging waren die pleintjes heel aantrekkelijk geworden, omdat dat de enige plek was waar je nog iets kon doen."

Volgens El Meshabe is juist tijdens buitensport de kans op besmetting met het coronavirus minder. Daarnaast denkt hij dat als jongeren hun talenten ontdekken met leuke activiteiten, het vaak ook beter op school gaat. "Naast alle maatregelen is het zo belangrijk als jongeren kunnen blijven sporten buiten. Anders gaan ze binnen zitten met hun playstation."

El Meshabe werd in 2021 verkozen tot Haarlemmer van het jaar. Bekijk hieronder een interview van Haarlem105.