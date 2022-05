De activistische kunst van Braam en het verzetsverleden van Hetty van der Togt in dans

Het was een droom van de Alkmaarse Dorien Reitsma, die door de Haarlemse choreograaf Haya Maëla en haar dansers is verwezenlijkt. Het oorlogsdagboek van de moeder van Dorien, verzetsheldin Hetty van der Togt, is van krabbels op wc-papier vertaald in muziek en dans. De bijzondere voorstelling werd opgevoerd in het project 'Theater Na de Dam' en zal binnenkort te zien zijn op verschillende plekken in het land.

Het dagboekje van het laatste oorlogsjaar van Hetty van der Togt is niet meer dan een verzameling karton, behang en wc-papier, waar ze in minuscule lettertjes haar dagelijkse leven opschrijft na haar arrestatie. Ze werd betrapt op het rondbrengen van de verzetskrant Parool. En wie weet deed ze nog wel meer. Maar daar weten haar kinderen niets van. Hetty praatte niet over de oorlog.