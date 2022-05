Noord-Hollandse artiesten enorm populair: "Er is een nieuwe periode aangebroken"

Muziek van Noord-Hollandse bodem is bezig met een opmars. Van de 50 meest beluisterde nummers op Spotify, komen er zestien nummers uit onze provincie. Opmerkelijk genoeg zijn de nummers ook bijna allemaal Nederlandstalig. "Nederlandstalig is echt hot en happening", zegt Ferdi Bolland.

Antoon (L) en S10 (R) - NH Nieuws

S10, Antoon en Donnie: enorm populair én Noord-Hollands. Volgens producent en zanger Bolland is er sprake van een opwaartse trend. "Nederlandstalig is echt hot en happening." Lang was dat anders, legt Bolland uit. "Vroeger was Nederlandse muziek vaak een beetje grijs en stoffig. Tegenwoordig worden er gewoon zulke goede popteksten gemaakt, het zit grammaticaal, maar ook qua verhaal en structuur heel goed in elkaar. In de Nederlandse rap hoor je ook geen abc'tjes meer, het zijn slimme en grappige teksten." Engels Volgens Bolland helpt het mee dat er steeds vaker een podium is voor muziek van eigen bodem, bijvoorbeeld in talkshows. "De periode van Nederlandstalige muziek is echt aangebroken. Nederlands kan ook zo lekker klinken, ik ben echt fan." Bolland vervolgt: "Engels is een tweede taal, daar moeten we door meer door nadenken. BLØF doet maakt al decennialang goede Nederlandstalige nummers, maar ook het nummer van S10 is daar een perfect voorbeeld van." Tekst gaat verder onder het kader

Top 15 Noord-Hollandse artiesten in de Nederlandse Spotify top 200 (afgelopen week) 1. De Diepte - S10 (Hoorn)

Landelijke positie: 2 (1.400.113 streams) 2. Vanavond – Kris Kross Amsterdam (Amsterdam)

Landelijke positie: 4 (1.278.641 streams) 3. Hallo – Antoon (Midwoud)

Landelijke positie: 6 (1.183.134 streams) 4. Hotelschool – Antoon (Midwoud)

Landelijke positie: 7 (1.134.808 streams) 5. Vluchtstrook – Kris Kross Amsterdam (Amsterdam)

Landelijke positie: 9 (1.079.095 streams) 6. Bieber Van De Kroeg – Donnie (Amsterdam)

Landelijke positie: 10 (972.478 streams) 7. 100 SMSjes – Sigourney K (Amsterdam)

Landelijke positie: 14 (803.807 streams) 8. Tantoe Lekker – Antoon (Midwoud)

Landelijke positie: 16 (756.822 streams) 9. Gabos – JoeyAKK (Amsterdam)

Landelijke positie: 17 (754.096 streams) 10. Dat heb jij gedaan – MEAU (Weesp)

Landelijke positie: 19 (718.145 streams) 11. Amsterdam – Chrstian D (Amsterdam) 12. Fever – Josylvio (Naarden) 13. Leuk – Antoon (Midwoud) 15. Je Blik Richting Mij – Bankzitters (o.a. Haarlem)

Dat het tegenwoordig makkelijker lijkt hits te scoren in het Nederlands, beaamt ook muzikant Jan Akkerman, ooit uitgeroepen tot beste gitarist ter wereld. Toch is uiteindelijk voor hem de muziek zelf het belangrijkst, niet de taal. "Ik speel gitaar en wie ervoor staat te blèren, maakt mij niet uit. In het Nederlands, Engels of Frans: dat interesseert me niets. Als het maar mooi is." Volgens Laurie, Jans dochter die hard aan de weg timmert met een Nederlandstalig repertoire, zijn de mogelijkheden je publiek te bereiken door social media eindeloos. Maar houden Noord-Hollandse artiesten mogelijk ook rekening met de korte spanningsboog van de nieuwe generatie luisteraars. "Mensen hebben tegenwoordig minder aandacht voor je nummer. Alles moet kort en snel, niemand luistert meer naar een liedje van zes minuten." Wie zijn deze Noord-Hollandse muziekhelden eigenlijk? Een kort overzicht: Sigourney K De Nederlandse Sigourney Korper uit Amsterdam is beter bekend onder haar artiestennaam Sigourney K. Naast haar danscarrière is ze ook zangeres en songwriter. Zo heeft ze samenwerkingen op haar naam staan met onder andere Ronnie Flex, B-Brave, Kevin en Jayh. Vorig jaar november leverde ze samen met Antoon een bijdrage aan de track Vluchtstrook van Kris Kross Amsterdam. Samen met Ronnie Flex nam ze onlangs het nummer Honderd SMSjes op, die terug te vinden is op nummer 7 in de top 10-lijst. Donnie Eerder werkte ras-Amsterdammer Donnie al samen met Nederlandse artiesten als Frans Duijts, Gerard Joling, Lange Frans en De Jeugd van Tegenwoordig. Vorig jaar zomer scoorde hij een hit samen met volkszanger René Froger genaamd Bon Gepakt. Vandaag staat hij, samen met Mart Hoogkamer, op nummer 6 in de top 10 met het nummer Bieber van de kroeg. Donnie en René Froger spraken vorig jaar met NH Nieuws over het leven en de totstandkoming van het nummer Bon Gepakt.

Donnie en Froger - NH Nieuws

Kriss Kross Kris Kross Amsterdam werd in 2011 opgericht door de twee muzikale broers, Sander en Jordy. Ze begonnen met het organiseren van feesten in eigen stad en begonnen later ook met het draaien van andere muziekstijlen. In 2014 sloot Yuki Kempees zich aan bij het duo. Het trio kreeg in 2016 wereldwijde aandacht met singles als Are you sure? en Whenever met onder meer de de Britse artiest Conor Maynard. Die laatste single was oorspronkelijk van Shakira, maar werd door hen in een andere stijl gebracht. Het nummer is miljoenen keren beluisterd via Spotify. Met Hij is van mij scoorden ze een nummer 1-hit in de Single Top 100. Het is de bestverkochte en gestreamde single van het jaar 2019. Kriss Kross Amsterdam komt met de nummers Vluchtstrook en Vanavond twee keer voor in de top 10-lijst. Antoon en S10: West-Friese hitkanonnen Antoon uit Midwoud is Noord-Hollands populairste artiest van het moment. Hij scoorde de afgelopen periode hits, als Bootje, Vluchtstrook, Hotelschool en stond met Hallo verschillende weken op nummer 1 in de Top 40. Z'n nummers zijn miljoenen keren beluisterd via platformen als Spotify. Zijn aangekondigde show in de Ziggo Dome was binnen vijf uur volledig uitverkocht. In deze Noord-Hollandse lijst vult hij welgeteld drie plekken op. Zangeres S10 uit Hoorn heeft sinds de finale van het Eurovisie Songfestival een recordaantal streams binnengesleept. Het is het eerste Nederlandstalige lied dat in 24 uur meer dan 1 miljoen keer werd gestreamd, meldt Eurovision Charts. Het nummer De Diepte bereikte gisteren op Spotify 2,1 miljoen verschillende maandelijkse luisteraars, blijkt uit cijfers. De Diepte is inmiddels meer dan 17 miljoen keer gestreamd op Spotify en staat in deze lijst dan ook op de eerste plaats.