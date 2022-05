'Koffieclub Gelderlandplein' is trots op hun vriend Erik ten Hag: "We gaan hem bezoeken"

Ajax-trainer Erik ten Hag heeft Amsterdam inmiddels verruild voor Manchester, maar in zijn laatste persconferentie gaf hij aan één plek in de stad erg te gaan missen. Dat is zijn vaste koffietafel aan het Gelderlandplein, waar hij met een groep mannen uit de buurt regelmatig een bakkie dronk.

"Mijn zoon maakte mij om 2.00 uur 's nachts wakker en zei 'pap, hij heeft het over jullie koffieclubje", vertelt Aboed Shabi aan zijn vaste koffietafel. "Dit koffieclubje is ooit begonnen toen we de kinderen naar school brachten. Dan gingen de vaders koffiedrinken en dat is na 15-20 jaar nog steeds zo. Erik kwam een keer langs en toen zeiden we 'kom een keer koffiedrinken' en sindsdien komt 'ie af en toe langs en doet hij mee."

Uithoren over Ajax

Koffieclub Gelderlandplein bestaat uit zo'n vijftien mannen. Op dinsdagmorgen is het volgens de groep aan de rustige kant, want de tafel is vandaag slechts voor de helft gevuld. Bij hen schoof, inmiddels ex-Ajax trainer, Erik ten Hag regelmatig aan zo bleek afgelopen zondag tijdens zijn laatste interview met AT5. "Ik mocht erbij aansluiten en natuurlijk wilden ze mij uithoren over alles wat over Ajax ging", vertelde hij. "Maar het was altijd heel gezellig."

De mannen aan tafel bij Gusto di Casto blikken met veel plezier terug op hun gesprekken met Ten Hag. "Hij liet niets los, hij is gewoon goed", aldus oud-koffietafelgenoot Max Vorst. Aboed Shabi vult aan: "Het ging niet altijd over Ajax, maar over het leven."

Manchester

De koffieclub is ervan overtuigd dat ze de trainer van Manchester United gaan opzoeken. "Absoluut, we blijven hem volgen", vertelt Max Vorst. "En we gaan zeker naar Manchester. Hij hoeft alleen maar de kaartjes te regelen, we betalen zelf. En dan moet 'ie de volgende ochtend even koffie met ons komen drinken."