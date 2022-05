Kassalades en laptop gestolen bij slagerij in Hoorn: "Inbreker stond zo weer buiten"

Slagerij Kokkelkoren aan het Betje Wolffplein in Hoorn is vannacht opgeschrikt door een inbraak. Met bakstenen werd de voordeur – voorzien van veiligheidsglas – vernield. Nadat de overvaller binnen wist te komen, heeft hij de kassalades en een laptop meegenomen. "We hebben op onze camerabeelden gezien dat hij precies één minuut en 40 seconden binnen is geweest", zegt eigenaar Michel Kokkelkoren.

de leeggeroofde kassa's van slagrij Kokkelkoren in Hoorn - Slagerij Kokkelkoren

Verschillende klanten konden vanmorgen zien dat de slagerij in Hoorn was afgezet met linten, als gevolg van de inbraak. Volgens Michel Kokkelkoren, eigenaar van de slagerij, reed er vannacht rond 3.30 uur een persoon met een capuchon op de slagerij voorbij. De inbreker pakte na het afstappen van zijn fiets twee bakstenen, die door de voordeur werden gegooid. "Dat ging niet gemakkelijk, want de deur is voorzien van veiligheidsglas", vertelt Kokkelkoren. "Maar uiteindelijk wist de overvaller toch binnen te dringen." Kassalades en laptop Nadat de inbreker een gat had gemaakt bij de deur kon hij de zaak binnen komen, waarna hij direct naar de kassa's op de toonbank liep. Volgens de eigenaar van de slagerij heeft de inbreker alle kassalades er direct uitgehaald om die mee te nemen. "Normaal gesproken worden die kassalades iedere avond afgeroomd (hiermee wordt het geldbedrag in de kassa beperkt, red.)", vertelt Kokkelkoren. "Maar dat is gisteren toevallig niet gebeurd. De inbreker heeft dus meer geld meegenomen, dan dat er normaal gesproken in de kas zou moeten zitten." Een precies bedrag kan Kokkelkoren niet noemen, maar hij vermoedt dat het om meer dan 1.000 euro gaat. Bij het verlaten van de winkel zag de inbreker ook een laptop op het houtblok liggen. Ook die werd meegenomen. Tekst gaat door onder de foto:

De vernielde deur van slagerij Kokkelkoren - Slagerij Kokkelkoren

"Ik ben nu achttien jaar zelfstandig ondernemer, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt", zegt Kokkelkoren. "Het is de inbreker puur om het geld gegaan, want hij stond ook zo weer buiten. We hebben heel veel schade aan de deur en de kassa's. Dat zijn allemaal dure dingen om te laten repareren. En het geld dat in de kassalades zat, ben je ook al kwijt.." Forensisch onderzoek Een woordvoerder van de politie bevestigt aan WEEFF/NH Nieuws dat zij vanmorgen een melding hebben gekregen van de inbraak en daarom forensisch onderzoek gedaan hebben in de winkel. Op dit moment is dat onderzoek nog in volle gang. Wanneer het is afgerond, kan Kokkelkoren aangifte doen. Nadat het onderzoek vanmorgen verricht was, kon de winkel weer geopend worden. Vandaag is het alleen niet mogelijk om met contant geld te betalen. Klanten worden verzocht om het geld voor hun artikelen met gepast geld of met PIN af te rekenen.