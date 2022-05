Hockey: Alyson Annan wordt bondscoach van China

Annan vertrok begin dit jaar bij Oranje nadat er onvrede was ontstaan over de prestatiecultuur bij de vrouwenploeg. De in Amstelveen woonachtige Annan was vanaf 2015 bondscoach bij de vrouwen. Met de hockeysters was ze bijzonder succesvol. Zo pakte ze olympisch goud, één wereldtitel en werd ze drie keer Europees kampioen.