Gespreksproject met Hilversummers over lockdownervaring: 'We zijn allemaal mensen'

Na twee jaar coronacrisis met lockdowns en bubbels is het leven in Hilversum weer op gang gekomen. Om van elkaar te horen wat Hilversummers in deze tijd geleerd hebben is het project 'Corona, uit de Bubbel' opgezet en dat leverde bijzondere inzichten op. Woensdagavond wordt het project bij Klooster Casella aan de Soestdijkerstraatweg afgesloten.

Op meerdere plekken in de mediastad kwamen zes tot acht Hilversummers samen om gesprekken te voeren over hun ervaringen tijdens de coronacrisis. Arjette Kuipers stond aan het roer van meerdere van deze gesprekken en vertelde ook haar eigen verhaal. "Ik heb bijvoorbeeld verteld dat ik corona heb gekregen en dat ik heb geleerd dat ik een mens ben en dat je niet alles hoeft te kunnen."

Volgens Kuipers is dat de gemene deler van de gesprekken. "We zijn allemaal mensen en we hoeven ons niet te schamen om hulp te vragen. Hopelijk hoeven we voortaan geen lockdown te hebben om dit te realiseren."

Eduard

Eén van de deelnemers van de gesprekken is Eduard Metz. Hij had het tijdens de coronacrisis zwaar te verduren. Maart vorig jaar is zijn huis meerdere malen bekogeld met eieren door een aantal hangjongeren. Ook ervaarde hij overlast van zijn buurman en zat hij overspannen thuis. "Het is heel lastig, want in een lockdown zit je thuis en je wordt de hele tijd geconfronteerd met deze overlast."