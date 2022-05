Jan Akkerman en dochter Laurie samen op gitaar: "In welke taal je zingt, maakt niet uit"

Engels of Nederlands? Steeds meer popartiesten zingen in hun moedertaal. NH Nieuws spreekt in Volendam met twee generaties muzikant: Jan Akkerman, in 1973 uitgeroepen tot beste gitarist van de wereld, en zijn dochter Laurie, die hard aan de weg timmert met Nederlandstalig repertoire.

"Het is makkelijker om je uit te drukken in het Nederlands," zegt Laurie Akkerman. "Maar tegelijkertijd veel moeilijker om een liedje te schrijven. In het Engels klinkt alles mooi, in het Nederlands moet je langer zoeken naar woorden, het klinkt al snel goedkoop." Suzan en Freek, S10, Meau en Antoon: steeds meer popmuzikanten zingen in de Nederlandse taal. Regionale muziek is booming en zingen in het Engels niet langer vanzelfsprekend. "Dat komt door de globalisering," denkt Jan Akkerman. "Mensen zijn het gekakel zat, muziek in je eigen moedertaal voelt als thuis." Dochter Laurie is het daarmee eens. "Er is meer waardering voor de Nederlandse taal. Het lijkt tegenwoordig bijna makkelijker om een hit te scoren in het Nederlands dan in het Engels."

Was dat vroeger anders? "Nou, toen had je ook vertolkers van het Nederlandse lied," zegt Jan. Hij is groot fan van de teksten van Wim Sonneveld. "Denk bijvoorbeeld aan het lied Het Dorp, dat is echt prachtig. Nu wordt er misschien vaker in het Nederlands gezongen, maar niet altijd beter," aldus Jan. Toch is uiteindelijk voor hem de muziek het belangrijkst en niet de taal. "Ik speel gitaar en wie ervóór staat te blèren, maakt mij niet uit. In het Nederlands, Engels of Frans: dat interesseert me niets. Als het maar mooi is," aldus Jan. Hij is er trots op dat zijn dochter ook de muziek is ingegaan. "Als kind al pakte ze een akoestische gitaar van mij. Binnen een paar minuten speelde ze twee, drie akkoorden. Ik werd er emotioneel van." Heeft hij haar aangeraden om de muziek in te gaan? "Nee hoor, maar het bloedt kruipt waar het niet gaan kan en dat is mooi om te zien."

Quote "Ik stuur haar niet hoor. Ze is net zo eigenwijs als ik ben, haha" Jan akkerman

Toch voelt Laurie zich erg gesteund door haar ouders. "Vriendinnen van mij met wie ik samen speelde zijn afgehaakt, maar mij is nooit afgeraden om voor de muziek te gaan." Ze heeft haar eigen smaak ontwikkeld, los van haar vader. "Ik stuur haar niet hoor," zegt Jan. "Ze is net zo eigenwijs als ik ben, haha." Invloed van Volendam Jan benijdt zijn dochter niet. "Het is in deze tijd veel moeilijker om door te breken," denkt hij. "Aan de ene kant kan je je muziek veel makkelijker laten zien, bijvoorbeeld op sociale media," vult Laurie aan. "Maar tegelijkertijd hebben mensen minder aandacht voor je nummer. Alles moet kort en snel, niemand luistert naar een liedje van zes minuten, bijvoorbeeld." Laurie houdt zowel van Engels- als van Nederlandstalige muziek. "Ik ben groot fan van Amy Winehouse en tijdens mijn studie in Londen schreef ik veel in het Engels. Maar de laatste tijd schrijf ik meer in het Nederlands. Dat is de invloed van Volendam, denk ik."