Begeleider HVO-Querido (65) overleden na mishandeling op Hoofdweg

De man die vorige week zwaargewond op straat werd aangetroffen aan de Hoofdweg in West, is zondag aan zijn verwondingen overleden. Het gaat om een 65-jarige werknemer van HVO-Querido. Een 41-jarige Amsterdammer zit vast en wordt verdacht van doodslag. Volgens buurtbewoners zou het slachtoffer zijn mishandeld door een cliënt. HVO-Querido wil dat niet bevestigen, maar meldt wel dat er een calamiteitenonderzoek wordt gedaan.

Het slachtoffer werd op maandag 9 mei rond 16.00 uur zwaargewond aangetroffen op straat. Volgens buurtbewoners zat zijn hoofd onder het bloed. De man werd overgebracht naar een ziekenhuis waar hij in een coma belandde. Hij overleed daar zondag aan zijn verwondingen.

Wat het slachtoffer is overkomen, is nog altijd niet geheel duidelijk. Volgens buurtbewoners zou de begeleider tijdens een bezoek door een cliënt zijn mishandeld, maar de politie en HVO-Querido kunnen daar vanwege het lopende onderzoek niets over zeggen. Wel wordt de aangehouden man verdacht van doodslag.

"Hoofd onder het bloed"

"Het hoofd van het slachtoffer zat onder het bloed", vertelde een buurtbewoner vorige week kort na het incident. De buurman vertelt nooit last van de aangehouden verdachte te hebben ondervonden. "Hij woonde hier zo'n twee jaar, maar ik had niet veel contact met hem."

"Het is heel triest. We zijn ontzettend aangeslagen", zegt een woordvoerder van HVO-Querido. "Deze begeleider heeft twintig jaar bij ons gewerkt. Veel collega's kennen hem." HVO-Querido bevestigt dat een calamiteitenonderzoek is ingesteld omdat de werknemer is overleden na een incident tijdens zijn werk.

HVO-Querido ondersteunt mensen in een kwetsbare situatie die proberen om weer de regie over hun eigen leven te krijgen.