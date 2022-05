Groot tekort aan agenten: Gooise politie moet steeds vaker kiezen waar het naar toe gaat

De grote tekorten aan agenten zijn niet van de laatste tijd. De laatste jaren neemt het aantal agenten steeds verder af. Daar komt nog eens bovenop dat de werkdruk voor de nog werkende agenten toeneemt en zo ook het ziekteverzuim.

Dat heeft onder meer weer te maken met de coronacrisis, het toenemende aantal demonstraties en rellen, maar ook met het feit dat de regionale politie mensen moet leveren voor het bewaken en beveiligen van de mensen die bedreigd worden. Dat komt bovenop de grote berg werk die de politie al heeft liggen.

De grote tekorten spelen niet alleen in 't Gooi. Het tekort van driehonderd agenten geldt voor de hele politieregio Midden-Nederland, waar naast 't Gooi ook Utrecht en Flevoland onder vallen. Toch merken de Gooise burgemeesters wel degelijk wat van de tekorten. Ze merken dat de agenten keuzes moeten maken en niet meer op elke noodoproep af kunnen gaan en ook dat de politie minder snel ter plaatse staat als het er op aan komt.

De maat vol

Voor de burgemeesters is de maat nu vol: de ondergrens is bereikt en er moet nu wat veranderen, zo hebben ze aangedrongen bij de korpsleiding. Dat vertelt burgemeester Niek Meijer van Huizen ook namens de andere burgemeesters.

Naast het beperkte aantal agenten voor urgente noodoproepen en de veel langere aanrijtijden, valt het grote politietekort ook op andere plekken te merken. Zo gaan veel politiebureaus veel minder lang open per dag of moeten ze zelfs helemaal sluiten. Meerdere wijken merken dat hun wijkagent veel minder rondloopt in de buurt. Dat komt weer omdat ze noodhulpdiensten moeten opvangen. "Daarmee verdwijnen de preventieve werking en de wortels in de wijken en dit is een zeer onwenselijke beweging", aldus de burgemeesters. Ook staan grote en belangrijke opsporingsonderzoeken steeds verder onder druk.

Probleem houdt nog twee jaar aan

Dat er een probleem is, is duidelijk. Maar een oplossing is er vooralsnog niet. Het gaat nog zeker twee jaar duren voordat er genoeg agenten afstuderen van de politieopleiding om het grote aantal lege plekken op te vullen.

Tot het zover is lijkt de enige oplossing het maken van keuzes en meer samen te werken op andere fronten om 'de allerkrapste jaren door te komen'. "Dat er soms pijnlijke keuzes gemaakt moeten worden, is evident. Dat gaat ons allen aan het hart, maar dat is wel de realiteit waar we mee te dealen hebben", schreef burgemeester Sharon Dijksma van Utrecht - ook namens de Gooise burgemeesters - eerder al aan de regionale politietop.