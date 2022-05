De Peiling: Mensen met een ongezonde leefstijl moeten meer zorgpremie betalen

"Als we nu niet ingrijpen, gaat over twintig jaar een derde van ons inkomen op aan zorg", zegt Sjaak Wijma, voorzitter van de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland tegen het NOS Radio 1 Journaal. Het aantal mensen dat zorg nodig heeft blijft stijgen, net als de ziektekosten. Terwijl het aantal mensen dat in de zorg wil werken daalt. Met de campagne #dezorgvanmorgen wil het instituut Nederlanders bewust maken van de dreigende crisis in de zorg.

Oplossingen

Ook worden in het onderzoek oplossingen aangedragen hoe gezond leven gestimuleerd kan worden. Zo vindt ruim 80% van de Nederlanders dat het maken van gezondere keuzes makkelijker moet worden door de btw op groente en fruit te verlagen. Ook zouden snoep-en frisdrankautomaten uit scholen geweerd moeten worden.

Wat vind jij?

Vind jij dat mensen met een ongezonde leefstijl meer premie moeten betalen? Of denk jij dat een dreigende zorgcrisis op een andere manier voorkomen kan worden?