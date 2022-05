Drie keer 30 jaar cel geëist tegen Amsterdammers voor moord op Ayla Mintjes

Het Openbaar Ministerie heeft drie keer 30 jaar geeïst tegen drie Amsterdammers voor de moord op Ayla Mintjes in Amsterdam Nieuw-West. Volgens Justitie is er voldoende bewijs dat Samuel Y. (21) en Jeremia T. (22) haar, in een poging haar vriend Anis B. te liquideren, om het leven gebracht hebben.

Ook tegen een derde persoon, Renato F. (35), wordt 30 jaar cel geëist. Hij was de chauffeur van de auto waarin de schutters konden vluchten, aldus de aanklager. Het OM ziet in hem een medepleger, omdat hij een cruciale rol zou spelen in de voorbereiding en uitvoering van de moord.

'Roekeloos'

Mintjes werd op zondagavond 16 mei vorig jaar doodgeschoten toen ze met haar vriend Anis B. uit de parkeergarage van haar appartementencomplex aan de Maassluisstraat reed. Justitie noemt haar een onschuldig slachtoffer; waarschijnlijk was haar vriend, een bekende uit het criminele milieu, het doelwit van de liquidatie. B. overleefde de aanval.

De drie verdachten hebben de moord "met een niet te bevatten roekeloosheid en nonchalance gepleegd", aldus het OM. “Kennelijk maakte het voor de verdachten niet uit wie er om het leven werd gebracht en of er onschuldige burgers zouden worden geraakt", zegt de officier van justitie, die benadrukt dat de kogels tot 500 meter verderop over de weg, over de bosschages, in een balkon gevlogen zijn. De schutters zouden daarbij verschillende ramen en woningen geraakt hebben. "Achteraf bleken er ook gewoon kinderen op straat te hebben gespeeld.”

Vluchtauto

Na de schietpartij sprongen de twee schutters achterin een Volkswagen Caddy, waarna de bestuurder er met hoge snelheid vandoor ging. Vier minuten later kwam het drietal aan in de August Vermeylenstraat, waar de auto in brand werd gestoken.

Het OM ziet voldoende bewijs dat de drie verdachten verantwoordelijk zijn voor de moord. Op de plek waar de aanslag werd gepleegd en in de vluchtauto zijn later DNA en schotresten aangetroffen. In de vluchtauto zou de politie de twee automatische vuurwapens hebben gevonden die bij de moord gebruikt zijn.

De aanval op Mintjes en B. werd al maanden van tevoren voorbereid. Hier zijn vier verdachten al voor veroordeeld. Ze kregen tussen de zes en negen jaar cel.