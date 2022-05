Dit weekend opnieuw naar de wasstraat door Saharazand?

Het zogeheten Saharazand is onderweg naar Europa. Dat meldt Copernicus, de Europese instantie die weer en klimaat voortdurend in de gaten houdt. Dat kan betekenen dat we weer lang in de rij staan voor de wasstraat. Komend weekend zou het stof neerstrijken in Noord-Holland, maar volgens onze weerman Jan Visser gaat het om een storm in een glas water.

Visser meent dat het Saharazand Noord-Holland niet bereikt. Dat komt volgens hem omdat de windstroming die het stof verplaatst niet deze kant op staat. Hij vermoedt dat de stofwolk niet verder komt dan Parijs. Bovendien, mocht de wind het stof wel deze kant opblazen, dan spoelt de regen van komende vrijdag het stof direct weg, waardoor er vrijwel geen hinder van ervaren wordt.

Geen zand, maar stof

Saharazand is een grote stofwolk die vanuit de woestijn door windstromen verplaatst wordt. Afhankelijk van de windstroom kan het alle kant opgeblazen worden. Hoewel de naam anders doet vermoeden, gaat het hier niet om zand, maar om stof. "Zand is te zwaar om hoger dan twee meter boven de grond te komen", legt Visser uit.

De kleine stofdeeltjes tussen het woestijnzand zijn wel licht en kunnen door een windhoos hoog in de lucht terecht komen. Dat stof zit vol mineralen die goed zijn voor de bodem, verklaart Visser. Het Saharazand levert dus niet alleen vieze auto's op, maar ook vruchtbare grond.

Bloedregen

Twee keer eerder dit jaar kwam dat stof vanuit de Sahara terecht in Noord-Holland. Het resulteerde in lange rijen voor wasstraten. Dat het stof hier neerstrijkt is verre van bijzonder, legt Visser uit. "Dit fenomeen is net zo oud als de weg naar Rome. Als je oude boeken openslaat kom je het al tegen. Vroeger werd het bloedregen genoemd." De stofdeeltjes kunnen de lucht een oranje gloed geven.

Dat het Saharazand voor de derde keer dit jaar richting Europa komt, is ook niet bijzonder. "Dat heeft met windstromen te maken, soms gaat het noordelijk, soms zuidelijk. Dit fenomeen wordt steeds opnieuw opgeblazen, maar het is totaal niet nieuw", benadrukt Visser.

'Texelszand'

Zou eenzelfde fenomeen ook vanuit Noord-Holland kunnen ontstaan? Visser legt uit van niet. "Het is hier allemaal kleinschaliger en bovendien ligt hier vooral zwaar zand en weinig stof." Als er vanuit de provincie stofwolken ontstaan, zal het enkel plaatselijk te ervaren zijn. "We zitten hier ook niet in de woestijn", grapt onze weerman.