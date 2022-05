Kerem (29): "Mister Verkiezingen zijn het nieuwe vrouwenvoetbal"

Een historisch moment voor het vrouwenvoetbal vorige week: US Soccer is de eerste nationale federatie die vrouwen gelijk gaat belonen. In Nederland zijn de vergoedingen voor vrouwen de laatste jaren stapsgewijs verhoogd, maar nog altijd krijgen vrouwen minder betaald dan mannen. Volgens Kerem Çetin (29) is het al net zo oneerlijk verdeeld bij Miss en Mister verkiezingen. Vorige maand werd hij uitgeroepen tot Mister Global Netherlands. Met zijn titel strijdt hij voor meer gelijkheid in de verkiezingswereld. "De wereld is omgedraaid; nu hebben de mannen niks. Geen naamsbekendheid en een paar onbeduidende sponsoren."

Kerem is Mister Global Netherlands en strijdt voor meer gelijkheid in de Miss en Mister wereld - Foto: Johnny ten Have

Kerem woont samen met zijn vriend in hartje Amsterdam. Hij werkt bij een advocatenbureau en mag zichzelf sinds vorige maand Mister Global Netherlands noemen. "Een super bijzonder gebeuren omdat ik, een jongen van 1.75 meter met normaal postuur, heb gewonnen. Met mijn titel wil ik verandering brengen in deze pageant world. We zijn klaar met altijd diezelfde type mannen: gespierd met een sixpack en 1.85 meter lang. Hier moet drastisch verandering in komen. Ik sta voor body positivity. Geef me die runway en ik rock die stage met mijn energie en uitstraling." Mister Global begon ooit als eenmalig evenement in Thailand, maar is inmiddels uitgegroeid tot de grootste Mister Verkiezing ter wereld. "De deelnemers aan Mister Global inspireren anderen om hun dromen en doelen na te streven", vertelt Robin, organisator van Mister Global tegen NH Nieuws. "Op hun eigen socialmediaplatform roepen de heren op tot bewustwording voor sociale problemen binnen de samenleving. Internationaal zetten de Misters zich ook in voor het milieu." Calvinistische inslag In landen als Amerika en Brazilië hebben Miss Verkiezingen veel aanzien. Het waaide in 1929 vanuit Amerika over naar Nederland en ging altijd gebukt onder veel mediakritiek. Vlak voor de oorlog, in 1937, verdween het concept zelfs volledig en keerde pas weer terug in de jaren 50. Mister Verkiezingen zijn in Nederland tamelijk nieuw, legt Robin uit. "Door onze calvinistische inslag wordt er in dit land een beetje neergekeken op beauty pageants. Maar in landen als Amerika, Azië en Zuid-Amerika is het huge."

Quote "Ik moest op m'n eigen schoenen over de catwalk lopen" Kerem Çetin (29), Mister Global Netherlands

Grote sponsoren met gratis kleding, vliegreisjes en aandacht in de media; voor een Mister als Kerem is het allemaal niet weggelegd. Met zijn titel hoopt hij daar verandering in te gaan brengen. "Miss Nederland is een bekende organisatie waardoor zij veel meer gesponsord worden dan de Misters, waarom? Zij doen niks anders dan wij mannen op het podium. De dames worden wel geïnterviewd door de media, krijgen voor promotie betaalde vliegreizen en kleding van sponsoren. Wij mannen niet. Ik moest op m'n eigen schoenen over de catwalk lopen." Vanuit landen als India, Indonesië, Thailand en Amerika krijgt hij wél veel positieve reacties en steun. "Ik kreeg een berichtje van een jongen uit Nigeria, die vertelde dat hij zo geïnspireerd raakte door mijn verhaal dat hij zich gaat opgeven voor Mister Global Nigeria." Nu hoopt hij ook Nederlandse mannen te bereiken én te inspireren. "Maar we zijn nu eenmaal calvinisten met gezegdes als: 'Bescheidenheid siert de mens' en 'Doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg'. Ik hoop dat ik Mister Verkiezingen beter op de kaart kan zetten, door bijvoorbeeld mijn verhaal te vertellen op open-minded festivals deze zomer. Ik probeer positief te blijven, maar ik maak me geen illusies: we zullen nooit zoveel bekendheid en aandacht krijgen als in landen als Amerika. Dat gaat echt niet lukken." Tekst gaat verder onder foto

Kerem won in april de titel Mister Global Netherlands - Foto: Mister Global

Aan ambitieuze ideeën geen gebrek, maar is het ook realistisch? Zijn Miss en Mister Verkiezingen überhaupt nog wel van deze tijd? En kun je strijden voor body positivity in een wereld waarin het vooral draait om schoonheid en uiterlijk vertoon? "We hebben nu een Miss met een groot litteken in haar gezicht en bij de Mister Verkiezing doet een jongen mee met albinisme", reageert Robin. "We zien ook dat er steeds vaker transgenders, homo's en lesbiennes deelnemen. Tegenwoordig kijken we wel echt iets verder, maar we hebben altijd te maken met internationale normen en regels. Je moet wel echt een goede conditie hebben om mee te doen, dus dat iedereen slank en fit is, komt er dan automatisch bij kijken." Ook voor Kerem blijkt dat toch een lastig vraagstuk. "Men zegt altijd wel dat uiterlijk geen rol speelt, maar hallo: natuurlijk doet dat het wel. Ik ben ook benaderd door de organisatie vanwege mijn foto's, juist omdat ik mijn uiterlijk mee heb. Als ik alleen maar mijn vlotte babbel had, zouden ze me dan ook hebben uitgenodigd?"